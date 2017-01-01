Фины доказали, что люди не деградируют из-за автоматизации производства

Более того, эксперимент показал, что такой доход улучшил здоровье работников.

Правительство Финляндии провело эксперимент, во время которого людям выплачивали универсальный базовый доход в размере 560 евро и развеяли сомнения о негативных последствиях, передает Naked Science.

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Сам УБД должен заменить стратегию госпомощи и передать решения о расходах в руки самих граждан. В Кремниевой долине и заметные личности, например, Марк Цукерберг и Илон Маск, уверены, что УБД является необходимостью, так как автоматизация постепенно берет на себя работу человека.

Критики теории утверждали, что из-за такой госпомощи люди станут работать меньше и деградируют. Однако 2-х летнее исследование показало, что случайно выбранная группа людей, которые ежемесячно получали от правительства определенную сумму денег, работала не меньше, чем контрольная группа, что подкрепляет обоснования базового дохода, когда мировая экономика перейдет к большей автоматизации.

Эксперимент начался еще в декабре 2016 года, в котором приняли участие случайные 2 тыс человек от 25 до 58 лет, получающие пособие по безработице. Пособия заменили УБД в размере 560 евро в месяц вне зависимости от того, получили они работу или нет.

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Завершился эксперимент 31 декабря 2018 года, а результаты опубликованы на правительственном сайте Финляндии, в котором говорится, что случайно выбранная группа из двух тысяч финнов, получавшая по 560 евро, работала в среднем столько же, как и контрольная группа, которая не получала допсредств.

В итоге, между двумя группами не было никакой разницы с точки зрения количества рабочих дней в 2017 году: обе группы работали в среднем 49 дней. Опытная группа, получавшая УБД, заработала в среднем на 21 евро меньше, чем контрольная группа в течение 2017 года. Поскольку основной доход первой группы заменил пособия по безработице, контрольная группа в итоге получала меньше социальной помощи и пособий по болезни.

Ученые считают, что гарантированный доход просто заставляет людей меньше беспокоится о деньгах, что обуславливает меньший стресс и более здоровую жизнь, а также никак не влияет на производительность.

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“Участники тестовой группы испытывали значительно меньше проблем, связанных со здоровьем, стрессом и способностью концентрироваться, чем представители контрольной группы. Согласно результатам, участники тестовой группы также были более уверены в своем будущем и способности влиять на социальные вопросы, чем контрольная группа“, — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе миру предложили перейти на 4-хдневную рабочую неделю. Компаниям в мире следует задуматься о массовом переходе на четырехдневную рабочую неделю, заявили эксперты на форуме в Давосе.