Как максимально отдохнуть на выходных от работы: 9 правил

Выходные нужно проводить качественно, чтобы не заработать усталость и выгорание.

Людьми движет установка: хорошо отдыхать необходимо для того, чтобы хорошо работать. Но специалисты утверждают, что это ошибочное мнение, передает The Point.

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“Находясь под властью этого табу, человек, конечно, ищет удовольствия и находит, но не проживает их глубоко, целиком. Если же полностью отдаться наслаждению, наступает расплата – раздирающее чувство вины. Поскольку человек считает, что когда он работает, то делает что-то полезное для семьи, соответственно – когда развлекается, то не приносит пользы. Это – идея ложного самопожертвования: человек совершенно не заботится о себе и безоглядно фокусируется на близких. Кстати, у детей таких родителей тоже формируется чувство вины за то, что их мамы и папы совсем не занимались собой, а жили только ради них“, – объясняет Владимир Селиванов, психологом и гештальт-терапевт.

Также часто люди думают, что отдых означает расслабление и насильно заставляют себя лежать на диване, но смена вида деятельности тоже является отдыхом. Конечно, это не касается тех моментов, когда искренне хочется полежать, поспать и так далее.

И конечно же не стоит употреблять алкоголь для того, чтобы отдохнуть.

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“Смысл употребления алкоголя, как и любой формы отдыха, в том, чтобы временно побыть в другом состоянии сознания, но при этом надо понимать, что и спиртное, и видеоигры, и те же экстремальные испытания могут быть формой эскапизма, ухода от реальности и своих настоящих желаний. Например, человек нуждается в близком общении, но заменяет это алкоголем, или, когда геймерство и экстрим замещают профессиональные достижения“, - акцентирует Селиванов.

Также эксперт утверждает, что любой отдых должен быть организованным, чтобы не оказаться в ситуации, когда не знаешь, собственно, чем заняться, и тратишь время на всякую ерунду.

“Если я знаю, что на июль, допустим, у меня запланировано нечто приятное, на горизонте мелькает этот маячок, и я более оптимистично смотрю в будущее, лучше справляюсь с проблемами в настоящем. Если нет таких ориентиров, будущее вызывает тревогу, и я больше напрягаюсь в настоящем“, – подчеркивает Селиванов.

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Специалисты The Point разработали 9 правил идеального отдыха, который поможет полноценно восстановить силы и не выгореть на работе:

1. Если не получается полноценно отдыхать, нужно понять, что именно мешает. Стыд за “отлынивание“ от обязанностей? Или, может быть, страх перед неопределенностью, чему посвятить свободное время (в будни-то все расписано и под контролем)?

2. Признайте, что отдых – это часы и дни, которые должны приносить вам наслаждение. Избавьтесь от расхожих штампов, как нужно их проводить. Изучайте свои желания, находите самые заветные и конструктивные, доверяйтесь и следуйте им.

3. Смена вида деятельности – это уже отдых. Но не заставляйте себя активничать, если хочется просто провести время с книжкой под пледом. И не понуждайте себя расслабляться, когда жаждете испытаний.

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4. Смысл досуга в том, чтобы на время изменить состояние сознания в соответствии с тем, чего действительно хочется, не подменяя это суррогатами и бегством от проблем.

5. Готовьтесь к отдыху заранее. Организуйте этот процесс так, чтобы он доставлял удовольствие. И решительно меняйте планы, если спонтанно родилась идея, как ярче провести свободное время.

6. Отдых начинается со здорового сна. Ложитесь спать сегодня, а не в тот день, когда надо вставать. И перестаньте грузить себя тяжелыми мыслями перед сном: решения вы вряд ли найдете, а вот кошмары и недосыпание себе обеспечите.

7. Старайтесь отдыхать еще до наступления усталости. Не отдавайте работе всю энергию без остатка. Делайте небольшие перерывы в рабочее время. Например, пятиминутные передышки на каждые полчаса напряжения.

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8. Если после работы нет времени заниматься спортом или не можете себя заставить, ходите больше пешком. Ходьба укрепляет физически, поднимает настроение и помогает навести порядок в голове.

9. Оставаясь в свободное время наедине с самим собой и ощущая тревогу, не прячьтесь от этого переживания. Используйте его, чтобы проанализировать свою жизнь и сделать ее более осмысленной и плодотворной.

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