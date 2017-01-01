Как грамотно объединить работу и подработку

Как планировать свое время, чтобы успевать и иметь силы на обе работы.

Work.ua собрал несколько рекомендаций о том, как лучше организоваться, чтобы объединять подработку и основную работу, чтобы не тратить много сил и времени.

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Не брать больше, чем возможно осилить

Если подработка заключается только в дополнительных деньгах, то стоит продумать график и не брать кучу проектов, а оставлять время на то, чтобы отдохнуть. Иначе вместо продуктивности можно получить не только истощение, но и потерять все работы.

Планировать свое время

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Самым главным во всех подработках является управление временем. При организации нужно учитывать свои силы, фиксировать рабочие задания, вести счет времени, завести список дел, записать дедлайны и, конечно же, учитывать, что что-то пойдет не так.

Можно использовать всевозможные блокноты, ежедневники, распечатать календарь с пустыми клеточками и повесить на стену, например, чтобы визуализировать свои задания. Каждое новое дело можно обозначить цветами, чтобы не запутаться. Это, кстати, поможет более эффективно составить план.

Использовать эффективно каждую минуту

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Если во время выполнения заданий возникают непредвиденные осложнения, то можно использовать и их, например, подготовить план, статью или презентацию во время очереди, в метро, в пробке, или даже в автобусе.

Работа оффлайн

Часто люди не могут прожить и 10 минут, чтобы не проверить социальную сеть, не полистать ленту, ответить на сообщение и прочее. Но при двух работах залипание в интернете является непозволительной роскошью. Чтобы быть более продуктивным нужно выключить интернет.

Дистанционная работа

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Если основная работа позволяет, то лучше уйти на дистанционную работу. Даже если в компании такая функция сразу не оговаривалась, то стоит попробовать начать разговор об этом, хотя бы на день-два работы на дому. Это позволит сэкономить и деньги на проезд, и время, и силы. И отдать их подработке.

Не забывать об отдыхе

Отдыхать нужно не только от работы, но и от подработок, иначе есть шанс перегореть и не делать ни то, ни другое. Так что вместе с графиком работы нужно составить график отдыха. А надоедливым коллегам или требовательным клиентам установить жесткие правила, например, отдых в воскресенье или никакой работы после 22:00.

И самое важное, следует уделить время для семьи и домашних обязанностей: не забывать, что кроме заработанных денег родным нужны еще и внимание, и даже помощь в бытовых вопросах.

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