Как быстро избавиться от стресса, если рабочий день только начался

Не всегда удается сбросить стресс, когда находишься в офисе, но что делать, если слезы и 5 минутки перекура не помогают.

Специалисты поделились 6 советами о том, как избавиться от стресса на рабочем месте depositphotos.com

Работа в офисе развивает стресс не только из-за нерадивых коллег, крикливого начальника или непонятливых клиентов. Часто даже такие мелкие, на первый взгляд, вещи как постоянные звонки телефона, ежеминутное принятие решений, сообщения в мессенджерах или забитый встречами график может привести к раздражительности, стрессу, а иногда и слезам.

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HeadHunter Украина разобрались, что можно предпринять в стрессовых ситуациях и привести себя в порядок.

Дышать и/или выпить воды

На первый взгляд очень простое, но все же действенное решение. Если злость и раздражение начинают нарастать, нужно всего лишь сделать несколько глубоких вдохов. За это время мозг насытиться воздухом, а тело успокоится, что позволит немного приостановиться и не наговорить лишнего партнеру/коллеге или написать заявление на увольнение.

В таком же случае глоток свежей воды тоже поможет.

Сделать гимнастику

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Многие компании имеют спортзал или хотя бы место, где можно побыть наедине. Но гимнастику можно сделать и сидя на месте. Например, дыхательные упражнения: поставить ноги на ширину плеч, руки расслабить и уложить вдоль тела, а голову держать ровно, смотря перед собой.

Закройте глаза и сделайте полный глубокий вдох, одновременно поднимая ладони вверх вдоль тела на уровень плеч. Затем разведите ладони в разные стороны, максимально потягиваясь, и после поднимите вверх. Опуская руки, медленно выдыхайте. Повторите три раза.

Аромотерапия

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Запахи помогут отвлечься и перенестись в приятное место, которое ассоциируется с хорошими воспоминаниями. Купите эфирные масла, например, и брызгайте в любое время на одежду или офисные предметы.

Лучше всего подходят бергамот (его легкий цитрусовый аромат поможет расслабиться и подарит ощущение свежести), грейпфрут (освежает и положительно влияет на нервную систему), сандаловое масло (имеет приятный сладковатый аромат и часто используется во время медитации).

Заземлиться

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Если в голове мутно или давит, то можно просто разуться и стать на пол босиком. При этот лучше всего сосредоточить внимание на ощущение опоры и давления на пол. Таким нехитрым способом можно почувствовать субъективную поддержку. Особенно данный совет касается женщин, которые любят ходить в офисе на каблуках.

Прогулка

Движение также помогает сбросить напряжение. Даже если это движение к кулеру с водой или в соседний кабинет. Движение помогает перезапустить парасимпатическую нервную систему и возвратить эмоциональную стабильность.

Переключить внимание

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Если совсем не получается отойти, поупражняться, или даже встать с места, тогда стоит отвлечься чем-то приятным и милым. Фотографии щенков, котенков, видео с дельфинами, или даже совместные фотографии с друзьями на последнем шашлыке помогут уйти от навязчивых мыслей по поводу работы и нарастающего раздражения.

А самым универсальным советом будет уход от принятия любых рабочих проблем близко к сердцу, так как работа является всего лишь работой.

Ранее сообщалось, как максимально отдохнуть на выходных от работы. Выходные нужно проводить качественно, чтобы не заработать усталость и выгорание.