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Всего лишь 8% работников в Украине довольны своим начальством: Инфографика

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Больше половины людей готовы уволиться из-за плохого начальника.
59% людей готовы уволиться из-за плохого начальника
59% людей готовы уволиться из-за плохого начальника
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The Point провели опрос и выяснили, что четверть украинцев уверенны, что их начальники являются "скользкими типами", еще четверть думают, что ими управляют предатели, а еще четверть хвалят шефа за коммуникабельность и открытость. 

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Оказалось, что чаще всего (27,2%) работников не устраивает то, что начальник не отстаивает их интересы перед вышестоящим руководством. Однако, 15% утверждают, что не смогут поправить руководителя, даже если будут уверены, что тот допустил откровенную ошибку или просто не прав.

Также, 21% при этом считают начальника ответственным человеком, который не даст в обиду подопечного, еще 18% называют его трудоголиком, 11% уверены, что без него все рухнет, а 10% нисколько не сомневаются, что кресло босса занимает бездельник, который за это получает хорошую зарплату. 

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И только 8,3% людей довольны своим начальником настолько, что готовы брать с него пример. Только 68% попробует деликатно убедить начальника в существовании лучшего решения, если он не прав, а 17% смогут объяснить неправоту.

Из всех опрошенных, 59% людей готовы уволиться из-за плохого начальника, 39% из-за других обстоятельств или условий работы, и только 3% готовы терпеть плохое руководство.

Отмечается, что в опросе участвовали 1564 респондента, а сам порос проводится каждый год с 2013 года.

Ранее сообщалось, как быстро избавиться от стресса, если рабочий день только начался. Не всегда удается сбросить стресс, когда находишься в офисе, но что делать, если слезы и 5 минутки перекура не помогают.

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Теги: начальник, руководитель, шеф, кричащий начальник, начальник кричит, раздраженный работодатель, опрос, работники
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Комментариев (1)
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ВолодяГрОЙсман    25.02.2019, 18:26
Оценка:  +1
ВолодяГрОЙсман
Абсолютная правда!Я тоже очень часто недоволен Петром Алексеевичем.Но ничего,уживаемся,бывает поссоримся с ним,затем крепко выпьем"горькой",попляше м"7-40"и начинаем обниматься.И тут же ссоре конец.
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