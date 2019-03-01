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Трудовая миграция: Где ждут украинцев и сколько готовы платить - инфографика

Комментариев: 2
Более всего зарубежные работодатели нуждаются в инженерах, технологах и производителях.
На работу за границей уезжают те, кто хочет больше зарабатывать, посмотреть мир или просто стабильной жизни
На работу за границей уезжают те, кто хочет больше зарабатывать, посмотреть мир или просто стабильной жизни
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На работу за границей уезжают те, кто хочет больше зарабатывать, посмотреть мир или просто стабильной жизни. The Point разобрались, какие предложения делают украинцам за границей и сколько при этом платят. 

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Больше всего на работу за рубежом нужны работники в сферы производства, строительства и логистики. Также нужны разнорабочие на фабрики и склады, горничные, официанты, помощники на кухню, работники в теплицы и лесничества, на фермы и в сады и т. д.

Среди квалифицированных специалистов компании нуждаются в водителях-дальнобойщиках, сварщиках, аниматорах, токарях, поварах и инструкторах по йоге.

Также отмечается, что при поиске работы по диплому, знание местного языка необходимо более всего. Некоторые работодатели готовы предлагать вначале промежуточную занятость (например, до того, как врач нострифицирует диплом и подтянет язык, он может поработать сиделкой), а уж потом трудоустройство по профилю.

Кто более востребован за границей
Кто более востребован за границей
The Point

В любом случае, зарплаты за границей выше украинских, однако, большинство вакансий предлагают на 6 рабочих дней по 10-12 часов, где в большинстве почасовая оплата вместо фиксированного оклада.

Сколько платят украинским заробитчанам
Сколько платят украинским заробитчанам
The Point

Важным в определении уровня заработной платы является учет проживания в принимающей стране. Предложенная зарплата и сумма, оставшаяся после уплаты налогов, оплаты жилья и питания может очень отличаться на выходе. 

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Работа в Канаде и Австралии – самая выгодная по уровню зарплат, но и самая хлопотная по получению визы. Неплохо можно заработать в Израиле и США. Из европейских стран солидное вознаграждение предлагают Германия, Дания и Швеция.

Ранее сообщалось, что больше всего на трудовую миграцию за границу уезжает молодежь: польское правительство рассказало, кто приезжает на заработки.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.03.2019, 14:16
Оценка:  0
гость
Однако по массовости заробитчан лидируют Польша и Россия...
гость  (аноним)  01.03.2019, 14:11
Оценка:  0
гость
Слава Україні!!! Слава майдану!! Слава Петру !!!
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