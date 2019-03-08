ТОП-15 пунктов, которые говорят о том, что начальник плохо работает

Из-за плохого руководства большинство людей готовы уволиться.

Если многие из тревожных признаков работы плохого руководителя проявляются в начальнике, то стоит подумать о смене работы. Как узнать, работает плохо начальник, или же вы сами, разбирались Work.ua.

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1. Начальник сосредоточен на неудачах

Если начальник начинает неделю (совещание, или просто встречу) с плохих новостей, то скорее всего он сосредоточен на неудачах. Хорошо, если он предлагает варианты решения проблемы или по итогам акцентирует внимание, что ее больше нет, но если нет, то стоит подумать, нужно ли продолжать работать на такого человека.

2. Работники не получают поддержки

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Критика несомненно полезна, но и поддерживать работников тоже нужно. Если сотрудники делают все возможное, но продолжают ощущать принижение способностей от шефа, то вряд ли стоит продолжать работу на такого начальника.

3. Сотрудники не получают благодарности

Признание не является обязательным пунктом в карьере (если это не актерство, или сфера музыки), но за хорошо проделанную работу всегда ожидают поощрений. Хотя бы в виде благодарности. Церемония Оскара ни к чему, но если начальник вас никогда не благодарит — это повод задуматься.

4. Руководитель не чувствует ситуацию

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Если кажется, что ничего не меняется, и компания живет по древним законам, то, возможно, начальник застрял в прошлом. Вы вряд ли можно продвинуться вперед, если смотреть назад.

5. Начальник не доверяет

В начале карьеры или работы считается нормально, что за новеньким присматривают. Но если прошло пять лет, а каждый шаг все равно перепроверяют, то лучше сменить место работы.

6. Работа проходит в беспорядке

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Ежедневно что-то меняется, и это нормально, нравится это или нет. Постепенно хаос превращается в привычки и расписания. Но если команда не похожа на слаженный механизм и не справляется со своим "творческим беспорядком", то время подумать о смене начальства.

7. Нет свободы

Если работы не в армии, где все регламентировано и говорят как, где и когда есть, спать и принимать душ, но все равно все делается по указке, то, возможно вам не повезло с начальником.

8. Руководитель не принимает решения

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Распределение полномочий важно — оно помогает управлять работой маленьких групп, чтобы получить общий результат. Но сложная работа нашего организма зависит от мозга, который управляет всеми процессами. Если начальник ни за что не отвечает, и перекладывает ответственность на подчиненных, то это плохой начальник.

9. Начальник принимает безответственные решения

Хуже нерешительного человека только человек, принимающий неверные решения. Тот генерал проиграл, который недооценил мощность противника. И если руководит кто-то, кто отмахивается случайными ответами, возможно, не стоит больше оставаться под таким начальством.

10. Люди работают на Главу, Компанию или Начальника

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Нет ничего хуже неизвестного руководителя. Никто не знает, кто руководит процессом, каждый перекладывает ответственность на другого. Это больше подходит для сюжета антиутопии, но для всех остальных это невыносимо. Такие руководители не должны обвинять условную "компанию" или "руководство", а должны отвечать за свои действия.

11. Не хватает умелого руководства

Не каждое указание должно сопровождаться руководством к действию и подробными объяснениями, но задачи должны быть понятны подчиненным. Но если постоянно возникают проблемы из-за того, что чего-то недосказали или наоборот — дали избыточную информацию, это повод задуматься о смене работы.

12. Все действия производятся вслепую

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Неважно, на кого работать, но каждый имеет право знать, что происходит. Именно за счет этого удается обман и мошенничество — людям не говорят, чем они занимаются, они "просто делают свою часть работы", никогда не получая полной картины. Если брести вслепую, то ни к чему хорошему это не приведет.

13. Начальство прячется за спины подчиненных

Истории известны ошибки полководцев, которые никогда не были на поле боя вместе с войском, предпочитая прикрываться своей властью и спинами своих подчиненных. Всем известно, что это ничем хорошим не заканчивалось.

14. Начальник перекладывают вину на подчиненных

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Начальник не должен всегда винить во всех неудачах сотрудников. Если кто-то постоянно берет на себя чужую вину, это тревожный знак.

15. Работников не замечают

В некоторых организациях есть ящик "для предложений", в других работает «политика открытых дверей». Любой способ подходит, главное, что сотрудники должны иметь право высказаться и быть услышанными. Если вас не слышат, зачем идти за таким человеком?

Ранее сообщалось, что всего лишь 8% работников в Украине довольны своим начальством. Больше половины людей готовы уволиться из-за плохого начальника.