В Кабмине будут работать студенты, но без оплаты труда

В качестве зарплаты будущим специалистам обещают рекомендации.

Кабинет министра набирает студентов на работу и 4 марта объявил о начале весеннего конкурсного отбора, передает UBR. Им требуются 130 студентов от третьего курса и выпускников, которые получили диплом не позже 2014 года.

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Стажировка будет проходить с 1 апреля по 30 июня 2019 года (в некоторых случаях срок могут продлить), но платить за нее государство, как в Координационном комитете Национальной программы стажировок в центральных органах исполнительной власти, не собирается. Лучшим студентам просто выпишут рекомендацию.

Принимать студентов будут в 17 министерств, Секретариат Кабмина, Национальное агентство по вопросам госслужбы, Национальную службу здоровья и Государственное агентство резерва Украины.

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Для того, чтобы попасть на стажировку, нужно пройти 3 этапа конкурсного отбора: заполнить анкету, приложив к ней мотивационное эссе, потом пройти онлайн-тестирование и, наконец, если желающий хорошо покажет себя на первых двух этапах, выдержать собеседование со потенциальным руководителем.

В комитете отмечают, что по итогам аналогичной программы в прошлом году трудоустроили порядка 20% практикантов, однако, ряды министерств и ведомств пополнили всего 9 бывших стажеров.

Ранее сообщалось, что ищут выпускники вузов. Выпускники вузов хотят зарабатывать от 6-10 тыс грн до 1 тысячи долларов.