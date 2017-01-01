Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Моббинг на работе: Начальников будут штрафовать за травлю работников

Комментариев: 0
Те, кто страдает от психологического насилия на работе будут защищены законом.
Начальство будет наказано больше, чем остальные
Начальство будет наказано больше, чем остальные
depositphotos.com

Группа депутатов 3 марта предложила законопроект о "моббинге", который является формой психологического насилия в виде травли сотрудников на рабочем месте, чтобы добиться его увольнения, передает UBR. 

Читай также: В Кабмине будут работать студенты, но без оплаты труда

Авторы документа в качестве борьбы с травлей на работе предлагают штрафовать мобберов и выгонять их на общественные работы.

При создании законопроекта, по утверждению депутатов, пользовались Директивой Европейского Союза, которая устанавливает гарантии равенства в трудовой сфере, а также – на Европейскую социальную хартию, которая защищает сотрудников от систематических непорядочных либо явно оскорбительных действий.

Чтобы быть оштрафованным достаточно оскорблять кого-то регулярно, а также делать это настолько явно, чтобы вызвать для пострадавшего психологические, физические или финансовые последствия.
Нардепы предлагают взимать с обидчика штраф в размере 50-100 необлагаемых минимумов (850-1700 грн) или отправлять на общественные работы на 20-40 часов (такое же наказание ждет руководителей, если они не сообщат о факте моббинга в нацполицию). 

Читай также: Трудовая миграция: Где ждут украинцев и сколько готовы платить - инфографика

За повторное преступление на протяжении года размер штрафа вырастет вдвое до 1700-3400 грн Альтернативным наказанием могут стать работы до 40-60 часов.

Однако, самые злостные мобберы, а также начальство будут наказаны больше, чем остальные – так, как будто они совершили уже второе за год нарушение.

Ранее сообщалось, что Рада утвердила законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях. Теперь на госпредприятиях должны работать минимум 40% женщин.

Поделись:
Теги: буллинг на работе, моббинг, издевательства на работе, травля на работе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь