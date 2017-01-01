Моббинг на работе: Начальников будут штрафовать за травлю работников

Те, кто страдает от психологического насилия на работе будут защищены законом.

Начальство будет наказано больше, чем остальные depositphotos.com

Группа депутатов 3 марта предложила законопроект о "моббинге", который является формой психологического насилия в виде травли сотрудников на рабочем месте, чтобы добиться его увольнения, передает UBR.

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Авторы документа в качестве борьбы с травлей на работе предлагают штрафовать мобберов и выгонять их на общественные работы.

При создании законопроекта, по утверждению депутатов, пользовались Директивой Европейского Союза, которая устанавливает гарантии равенства в трудовой сфере, а также – на Европейскую социальную хартию, которая защищает сотрудников от систематических непорядочных либо явно оскорбительных действий.

Чтобы быть оштрафованным достаточно оскорблять кого-то регулярно, а также делать это настолько явно, чтобы вызвать для пострадавшего психологические, физические или финансовые последствия.

Нардепы предлагают взимать с обидчика штраф в размере 50-100 необлагаемых минимумов (850-1700 грн) или отправлять на общественные работы на 20-40 часов (такое же наказание ждет руководителей, если они не сообщат о факте моббинга в нацполицию).

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За повторное преступление на протяжении года размер штрафа вырастет вдвое до 1700-3400 грн Альтернативным наказанием могут стать работы до 40-60 часов.

Однако, самые злостные мобберы, а также начальство будут наказаны больше, чем остальные – так, как будто они совершили уже второе за год нарушение.

Ранее сообщалось, что Рада утвердила законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях. Теперь на госпредприятиях должны работать минимум 40% женщин.