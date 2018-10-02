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Зарплаты по 40 тыс грн: Кому в Киеве предлагают работу

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В столице не хватает работников, но хорошо платят только программистам и директорам.
Средняя зарплата по всем этим и похожим вакансиям на 1 февраля 2019 года составила 7068 грн
Средняя зарплата по всем этим и похожим вакансиям на 1 февраля 2019 года составила 7068 грн
depositphotos.com

Киевская служба занятости зарегистрировала в феврале 8,6 тыс безработных и 8,4 тыс вакансий. Отмечается, что на некоторых вакансиях платят 37 тыс грн. Но киевляне все равно не подают заявки на работу. Одних не устраивают зарплаты (нижняя зарплатная планка всего 5 тыс грн), другие на деле не являются безработными, а третьи не могут удовлетворить требования взыскательных работодателей, передает UBR. 

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Сильнее всего столичным предпринимателям нынче не хватает: 

  • Транспортников (14,3%)
  • Продавцов и ремонтников машин (12%)
  • Госуправленцев, работников оборонной сферы и образования (10,9%)
  • Администраторов (10,1%)

На перерабатывающих предприятиях, в медицине, строительстве и водоснабжении также открыто много вакансий, там ищут: 

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  • Квалифицированных работников с инструментом (18,5%)
  • Работников торговли (14,2%)
  • Работников по обслуживанию оборудования (13,1%)

Средняя зарплата по всем этим и похожим вакансиям на 1 февраля 2019 года составила 7068 грн.

Традиционный дефицит на рынке ощущается среди представителей простых рабочих специальностей (уборщики, водители, медсестры, грузчики, кассиры), а также бухгалтеров и поваров. Здесь также рассчитывать на высокие зарплаты не приходится, так что дефицит кадров сохраняется из месяца в месяц. 

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Высокую зарплату в Киеве предлагают следующим специалистам: главный консультант может получать более 37 тыс грн, директор департамента – более 31 тыс грн, а программист – свыше 28 тыс грн.

"Программист программисту рознь. Например, для специалиста 1С зарплата в 28 тыс грн не такая уж и маленькая. Если же мы говорим о главных консультантах, то вознаграждение в 37 тыс. тоже вполне приличное. А вот директору департамента из 20 подчиненных хорошо бы предложить в полтора-два раза больший оклад. А для структур с парой сотрудников и указанных 31 тыс грн много", - рассказала специалист по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Ранее сообщалось, что в НБУ рассказали, какие специалисты наиболее востребованы в Украине. В Нацбанке отметили, что рост количества вакансий замедлился в промышленности, однако в отдельных видах деятельности он оставался высоким.

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Теги: зарплата в киеве, заработная плата в украине, заработная плата в украине, работа в киеве, работа в украине, работа в столице
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