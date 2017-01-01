Работа в Украине: ТОП-5 предложений от иностранных компаний

Кого ищут иностранные компании в Украине и сколько готовы платить специалистам.

Для молодого специалиста, который хочет попасть в иностранную компанию, лучше всего начинать со стажировок. Тем более, что большинство международных корпораций их предлагает.

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А вот состоявшийся специалист может рассчитывать на работу в иностранной компании только после того, как станет успешным и заметным в своей отрасли.

Но как для первых, так и для вторых, самым первым и важным шагом является отправка своего резюме на привлекательные вакансии.

Work.ua нашел и поделился самыми интересными предложениями о работе от иностранных компаний.

Dyckerhoff GmbH ищет главного энергетика

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У компании, которая занимается изготовлением цемента по всему миру (от США до Италии и Германии) уже есть три завода в Украине. На один из них, тот, который находится в пгт Ольшанском Николаевской области, ищут того, кто будет следить за бесперебойной и безопасной работой всех энергоресурсов предприятия.

Кандидат должен обладать опытом работы с газовым и электрохозяйством, водопроводными, канализационными и тепловыми сетями, и должен иметь 5 группу допуска по электробезопасности. Компания в свою очередь обещает, помимо зарплаты, бесплатный корпоративный транспорт и медицинскую страховку.

Carlsberg ищет инженера-химика пищевого производства

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Киевской лаборатории международной пивоваренной компании требуется специалист, который будет брать пробы, проводить анализы сырья и контролировать продукцию на всех этапах производства. Они ищут человека, который знает технологии пивоварения и готов к посменному графику.

Они готовы взять на работу даже студента, помимо зарплаты, обещают ежемесячное премирование и частичную компенсацию обедов.

Imperial Tobacco ищет ассистента руководителя

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Международная табачная компания Форгрант нуждается в помощнике руководителя. Помимо английского, от кандидата требуется опыт работы на аналогичной должности, организаторские способности, пунктуальность и внимательность к деталям.

Аdidas ищет бухгалтера

В киевский офис требуется опытный бухгалтер для руководства и управления бухгалтерией и налоговой командой. Помимо финансовых знаний, от кандидата требуется знание английского языка. Компания, в свою очередь, обещает медицинскую страховку, частичную компенсацию обедов и скидки на собственную продукцию.

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Coca Cola ищет специалиста по организации маркетинговых мероприятий

В главный офис компании требуется специалист, который будет контролировать проведение национальных промо-акций, организовывать и проводить локальные акции. У кандидата должен быть опыт продвижения торговых марок, а еще знание английского языка на уровне Pre-Intermediate+.

Ранее сообщалось ТОП-5 вакансий с зарплатой выше 100 000 гривен в месяц и кому работодатели готовы платить шестизначную сумму.