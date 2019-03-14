Каждый третий украинец сменил работу, а каждый шестой работает в Киеве

На постоянной основе работает все меньше и меньше людей.

На 1 января 2019 года на постоянной основе работали 7,7 млн человек из 17 млн населения Украины трудоспособного возраста, то есть примерно 45%. Еще примерно полмиллиона работали по гражданско-трудовым договорам или по совместительству, передает Сегодня.

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Приблизительно каждый третий человек из числа работающих за минувший год поменял место работы или просто уволился. Так, Укрстат утверждает, что за 2018 год уволились или были уволены 2 млн 420 тыс. человек, а принято на работу – 2 млн 237 тыс. человек. Таким образом, количество официально работающих людей в Украине сократилось на 183,7 тыс. человек.

Так, например, в 2018 году в первом квартале был еще зафиксирован прирост кадров – 16,7 тыс человек, а затем началось сокращение. В целом за 2017 год количество официально работающих украинцев уменьшилось на 100 тыс человек.

Отмечается, что большинство уволившихся составляют те, кто попал в статистику "текучесть кадров", их насчитали 2,1 млн из 2,4 млн. Остальные попали под сокращение.

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Существенное сокращение произошло в сфере образования – там стало на 60 тыс работников меньше. В промышленности численность рабочих сократилась на 50 тыс человек, в медицине – почти на 40 тыс.

В сельском хозяйстве сокращение составило всего пару тысяч человек, причем в канун сезона сельскохозяйственных работ – во II квартале – отрасль пополнилась порядка 60 тысячами работников (в 2017-м приток кадров был вдвое меньшим). Правда, в IV квартале еще больше людей уволились.

В торговле стало на 3 тыс больше работников, а в сфере государственного управления и обороны прибавилось 1,5 тыс работников. А вот в строительстве ничего не изменилось.

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Рекордсменом по сокращению численности работников оказался Киев. Тут за прошлый год работающих стало на 24,2 тыс меньше. Практически каждый второй был уволен из-за сокращения кадров.

Также отмечается, что каждый 6 украинец работает в Киеве, так как из 8 млн людей в Киеве трудятся 1,3 млн. То есть, за прошлый год столица потеряла только 1,86% сотрудников. Для сравнения: во многих регионах сокращение постоянных работников составило 2-3%.

На втором месте по сокращению числа работников оказалась промышленная Днепропетровская область – минус 20 тыс работников, то есть минус 2%. 11,7 тыс человек были уволены по сокращению кадров.

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Значительно уменьшилось число постоянных работников в Одесской области – на 15 тыс. Во Львовской области таких стало на 13 тыс меньше, в Донецкой – на 10 тыс. От общего числа сокращение в этих областях составило 2,2%.

Практически не наблюдалось в 2018 году текучки кадров в Житомирской, Ровненской, Черновицкой областях. Незначительно сократилось число работающих в Киевской области (-2 тыс), Волынской, Житомирской, Кировоградской и Тернопольской областях (-3 тыс). А вот в Закарпатской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях стало меньше на 8 тыс постоянно занятых жителей.

Ранее сообщалось, что с 2015 года минимальная зарплата в Украине выросла на 91 доллар. Порошенко подвел итоги роста заработной платы в Украине.