В Германии не хватает работников – доклад

Около 49% немецкий предприятий находятся в поисках работников.

Несмотря на большую миграцию, Германии не хватает около половины работников Facebook.com

В обнародованном докладе Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии DIHK говориться о том, что почти половина предприятий в Германии имеют незаполненные вакансии, передает ТСН.

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Предприниматели уверены, что в Германии усиливается дефицит рабочей силы, так как 49% предприятий уже имеют проблемы с поиском работников, а за 2018 год с такими жалобами обращались 47% компаний.

Более всех проблему с рабочей силой чувствует строительная отрасль. Отмечается, что Дефицит кадров также сдерживает развитие цифровой инфраструктуры.

Руководитель DIHK Ахим Деркс уверен, что из-за такой нехватки рабочей силы Германия может потерять перспективы экономического роста и инновационный потенциал.

Ранее сообщалось, где ждут украинцев и сколько готовы платить. Более всего зарубежные работодатели нуждаются в инженерах, технологах и производителях.