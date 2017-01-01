ТОП-5 вакансий в марте, за которые готовы платить более 60 000 грн

Каждый месяц сайты поиска работы делятся самыми высокооплачиваемыми вакансиями.

На каких вакансиях работодатели готовы платить от 60 000 грн в месяц Facebook.com

The Point традиционно поделились 5 вакансиями, на которых работодатели готовы платить огромные деньги.

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Golang Software Engineer

Рейтинг как обычно начинается с IT -вакансии. Агентство IT Recruitment Solutions (ITRS.ua) предлагает 140 000 грн специалисту с опытом работы от четырех лет в software development и 1 год – в Golang. Также он должен уметь работать с облачными сервисами и владеть английским на уровне Intermediate.

Event Project Manager

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В компанию с 10-летней историей успеха и зарплатой от 80 000 грн требуется Event Project Manager. Продукт компании: международные конференции VIP-класса для крупного и среднего бизнеса, которые проводятся в странах Европейского Союза, Ближнего Востока, Прибалтики и Восточной Европы.

Компания планирует "завоевание" рынков США и Китая, поэтому ищет пециалиста с аналогичным опытом от 3 лет и свободным английским. Нужен человек активный, который следит за новостями и может генерировать программы будущих конференций.

PPC specialist в конкурентных рынках (бурж)

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На третьем месте рейтинга находится предложение для специалиста, в функционал которого входит создание, настройка, сопровождение и анализ PPC кампаний AdWords, Facebook, Bing; построение стратегии получения трафика; управление бюджетом / трафиком / продажами; оптимизация кампании и улучшение объявлений. Необходим опыт хотя бы в одной из ниш: gamble, essay, pharma, pay day loans, crypto; английский – Upper-intermediate level.

Руководитель юридического департамента по работе с нерезидентами

Международный финансово-юридический холдинг объявляет конкурс на позицию руководитель юридического департамента по работе с нерезидентами с окладом в 60 000 грн.

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Требуется специалист с обязательным опытом работы от 5 лет с компаниями-нерезидентами (ВЭД) и офшорными юрисдикциями, навыками подготовки пакетов документов по сделкам ВЭД; знанием бухгалтерского и налогового законодательства, программ 1С, ВЭД. Важен опыт работы с государственными органами, опыт получения разрешений на трудоустройство.

Знание английского языка будет преимуществом.

Работодателю нужен человек с активной жизненной позицией, аналитическим складом ума, стремлением к профессиональному и личностному развитию. Будут командировки по Европе, команда из семи подчиненных, а также интересные и амбициозные проекты.

Руководитель отдела продаж

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Последнее место занимает вакансия для руководителя отдела продаж от компании VITON на зарплату 60 000 грн.

Работодатель – строительная компания по возведению быстромонтируемых зданий из металлоконструкций и сендвич-панелей.

Им нужен специалист, умеющий читать строительные чертежи, знающий правила построения воронки продаж, этапы продаж, конверсию, имеющий опыт работы с CRM, amoCRM, успешно выполняющий план продаж, уверенный, решительный и настойчивый.

Строительная компания расположена в г. Обухов, Киевская область.

Ранее сообщалось, что каждый третий украинец сменил работу, а каждый шестой работает в Киеве. На постоянной основе работает все меньше и меньше людей.