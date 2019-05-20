Зеленский призвал депутатов принять закон о незаконном обогащении

Во время инаугурации, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады принять несколько законов.

Сегодня, 20 мая 2019 года, состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, во время которой он попросил народных депутатов Украины вернуть закон о незаконном обогащении, передает Bigmir)net.

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“Мое избрание доказывает, что люди устали от опытных системных рабочих (депутатов - Ред.), которые за 25 лет создали страну возможностей. Возможностей откатов, оттоков, дерибанов. Мы построим страну других возможностей ...

... Украинцы хотят не слов, а действий. Уважаемые депутаты, вы сами назначили инаугурацию в понедельник, рабочий день. Я вижу в этом плюс. Сегодня не будет вечеринок, будем с вами работать.

Поэтому, я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс, и сделайте, пожалуйста, открытые списки“, - заявил Зеленский с трибуны зала Верховной Рады.

Посмотреть запись прямой трансляции с инаугурации Зеленского можно в видео:

Ранее сообщалось, что экс-глава КСУ рассказал, как отменяли закон о незаконном обогащении. Станислав Шевчук назвал отмену статьи о незаконном обогащении перед выборами совпадением.