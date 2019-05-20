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Зеленский призвал депутатов принять закон о незаконном обогащении

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Во время инаугурации, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады принять несколько законов.
Зеленский попросил депутатов вернуть закон о незаконном обогащении
Зеленский попросил депутатов вернуть закон о незаконном обогащении
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Сегодня, 20 мая 2019 года, состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, во время которой он попросил народных депутатов Украины вернуть закон о незаконном обогащении, передает Bigmir)net

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“Мое избрание доказывает, что люди устали от опытных системных рабочих (депутатов - Ред.), которые за 25 лет создали страну возможностей. Возможностей откатов, оттоков, дерибанов. Мы построим страну других возможностей ...

... Украинцы хотят не слов, а действий. Уважаемые депутаты, вы сами назначили инаугурацию в понедельник, рабочий день. Я вижу в этом плюс. Сегодня не будет вечеринок, будем с вами работать.

Поэтому, я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс, и сделайте, пожалуйста, открытые списки“, - заявил Зеленский с трибуны зала Верховной Рады.

Посмотреть запись прямой трансляции с инаугурации Зеленского можно в видео:

Ранее сообщалось, что экс-глава КСУ рассказал, как отменяли закон о незаконном обогащении. Станислав Шевчук назвал отмену статьи о незаконном обогащении перед выборами совпадением.

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Теги: коррупция, незаконное обогащение, отмена статьи о незаконном обогащении, инаугурация, Владимир Зеленский
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Spiarmint    20.05.2019, 12:22
Оценка:  -2
Spiarmint
Падла хоть бы побрился
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