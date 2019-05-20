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Конгресс США одобрил помощь Украине в 445 млн долл

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США продолжает взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных.
США предоставит Украине в помощь 445,7 млн долл
США предоставит Украине в помощь 445,7 млн долл
facebook.com/ukr.embassy.usa

Посольство Украины в США заявили, что Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины на 2020-й финансовый год и выделит Украине 445,7 млн долл. 

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Треть этих денег, а именно 115 млн долларов, направят на предоставление безопасностной помощи по программе “Международное военное финансирование”.

"Важно, что указанный документ запрещает направление средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территорией Украины", – говорится в сообщении. 

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Кроме этого, Комитет по ассигнованиям рекомендовал Госдепу США и Агентству международного развития США продолжать взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, помогать вновь созданному Министерству по делам ветеранов Украины, взаимодействовать в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ.

Однако, чтобы законопроект вступил в силу, он должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан президентом США.

Ранее сообщалось, что США закупят летальное оружие для Украины. В Конгрессе США утвердили еще 250 млн долларов для Украины. Часть из этой суммы направят исключительно на оружие для ВСУ.

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Теги: Украина-США, Конгресс США, помощь Украине, Международное военное финансирование, военное финансирование
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  20.05.2019, 14:55
Оценка:  -1
гость
20.05.2019, 14:45

Та итак ясно что нам с этого никому звонкая монета не брякнет, там в америке и останется для финансирования своих взаимодействий с Украиной.
гость  (аноним)  20.05.2019, 14:49
Оценка:  +1
гость
ЗАБАВНО НАБЛЮДАТЬ, КАК КАЦАПСКОЕ ОПУЩЕННОЕ БЫДЛО, ГЛЯДЯ НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ В УКРАИНЕ, В ЗАБОРНУЮ ДЫРКУ, НЕСЕТ ВСЯКУЮ КУЙНЮ.
гость  (аноним)  20.05.2019, 14:45
Оценка:  -1
гость
14-27 это мираж, тебе ничего не будет не переживай.
гость  (аноним)  20.05.2019, 14:27
Оценка:  -1
гость
Так это бездвоздмездно или кредит?
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