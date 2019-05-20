Конгресс США одобрил помощь Украине в 445 млн долл

США продолжает взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных.

Посольство Украины в США заявили, что Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины на 2020-й финансовый год и выделит Украине 445,7 млн долл.

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Треть этих денег, а именно 115 млн долларов, направят на предоставление безопасностной помощи по программе “Международное военное финансирование”.

"Важно, что указанный документ запрещает направление средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территорией Украины", – говорится в сообщении.

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Кроме этого, Комитет по ассигнованиям рекомендовал Госдепу США и Агентству международного развития США продолжать взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, помогать вновь созданному Министерству по делам ветеранов Украины, взаимодействовать в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ.

Однако, чтобы законопроект вступил в силу, он должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан президентом США.

Ранее сообщалось, что США закупят летальное оружие для Украины. В Конгрессе США утвердили еще 250 млн долларов для Украины. Часть из этой суммы направят исключительно на оружие для ВСУ.