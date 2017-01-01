Банки должны вернуть деньги владельцу, если их снял мошенник – НБУ

Нацбанк хочет переложить понесенные убытки с владельца карты на его банк.

Национальный банк Украины заявил, что хочет установить дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись.

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То есть, по мнению НБУ, банк-владелец карты человека, от которого поступило сообщение о недостатке средств на его счету, должен восстановить остаток средств до состояния, в котором он был перед осуществлением этого перевода не позднее следующего рабочего дня.

"Пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконному использованию ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции", - говорится в сообщении.

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Однако, это касается только случаев, когда банк не имеет основания считать действия пользователя неправомерными.

"Банк имеет право не возвращать средства в размере 20 необлагаемых минимумов (около 350 гривен - ЭП.), если перевод был осуществлен утраченной/похищенной или неправомерно использованной картой, если пользователь сообщил об ее утере только после проведения такого перевода", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что НБУ упростил валютный надзор по ряду операций. Под действие таких операций попадает импорт товаров, которые используются для производства космической и авиационной техники и агрегатов.