Международный скандал с мостиком: Окружение мера украло проект – СМИ

Украинцы получат за "свой" проект на 10 миллионов долларов больше, чем могли бы швейцарцы.

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Как сообщает 24 Канал, идея создания мостика между Аркой Дружбы народов и памятником Владимиру – не новая. Еще в 2013 году КГГА объявила международный конкурс для строительства этого моста. На конкурсе никто не занял первое место, однако, на втором месте оказались швейцарские архитекторы.

Впрочем, швейцарцам и другим участникам сообщили, что поскольку первое место никто не занял, то, значит, победителя в конкурсе нет и об этой истории можно забыть. Участники пожали плечами и разошлись по своим иностранным архитектурным ателье и дальше работать.

Команда Виталия Кличка решила построить-таки мостик и без конкурса подписала договор с фирмой "Проектные системы ЛТД", которая разработала проект за деньги налогоплательщиков Киева. Однако, вскоре оказалось, что проект практически идентичен с проектом швейцарцев.

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Наши гроши связались со швейцарцами и выяснили, что с ними никто не связывался, а в первый раз никто так и не заплатил, хотя им сообщили, что за их проект и проект Испании выплатят премии.

"Результаты нас просто шокировали", - написала госпожа Стефани Шафрот, соучредитель компании "Leuppi & Schafroth Architekten" (Цюрих, Швейцария).

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По ее словам, они нашли 3D визуализации, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются в некоторых деталях между собой, а именно: с наличием или отсутствием лифта, или по стеклянным элементам настила перекрытия.

Несмотря на эти различные детали, "базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из нашего проекта", отметила швейцарский архитектор.

"Выигранные на конкурсе средства, которые нам обещали выплатить в течение месяца после объявления результатов конкурса (май 2013) никогда не были выплачены", - отметила она.

Уже через 3 года, в апреле 2017 года, представители КГГА связались с швейцарскими архитекторами для реализации проекта, так как он был самым реалистичным и дешевым и рациональным. Однако, после переписок и видеоконференций с 6 представителями КГГВ, швейцарские архитекторы получили отказ, так как в КГГА сообщили, что "запланированные расходы слишком высокие".

Предложение, которое мы сделали, чтобы продать права на строительство нашего проекта, также было отклонено как слишком дорогое, - поделилась Шафрот.

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"Киевские чиновники предлагали нам около 39 тыс швейцарских франков или долларов за дизайн и проектно-техническую документацию нашего проекта - это включая приз, который мы выиграли в 2013 году и до сих пор не получили", - отметила она.

Она отметила, что до сегодняшнего дня никто из швейцарцев не получил обещанных средств, а также не контактировал с ними после августа 2017 года.

Стефани Шафрот отметила, что стоимость их проекта составляла чуть больше, чем 6 млн швейцарских франков или долларов. В итоге, на данный момент, в общем "Проектные системы Лтд" получили 12,64 млн долл на проект моста и авторский надзор за его строительством.

Ситуацию со швейцарскими архитекторами на сайте КГГА прокомментировал заместитель мера Александр Спасибко.

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"Что касается распространенной сегодня в информации о якобы незаконном использовании концепции, конструктивных решений и проекта швейцарской архитектурной компании для строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками Крещатик и Владимирская горка в Киеве, то я должен отметить, что городская администрация как заказчик строительства пользуется результатом работ по проведенному тендеру. Вопрос, действительно похожа ли идея, должны решать архитекторы", - заявил Спасибко.

"От швейцарской компании поступило предложение на покупку права использования концепции и оказание консультационных услуг при выполнении работ по разработке проектной документации в размере $ 200 тыс, что на тот момент составляло 5224 000 грн.

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Учитывая, что ориентировочная стоимость работ по проектированию согласно с украинскими ценниками не устроила архитектурную компанию, была продолжена работа и издано распоряжение на проектирование.

Согласно проведенному тендеру у нас есть разработчики проекта, которые выиграли тендер на сумму 3,8 млн грн и выполнены работы по проектированию. Что же касается корректировки проекта, вызванного необходимостью проектирования укрепления и подпорных стен, расходов на авторский надзор, то сейчас дополнительная сумма проходит государственную экспертизу. Этим проектом предлагается вид моста и трассировки", - заявил Спасибко.

Ранее сообщалось, что полезного можно было построить за те же деньги, которые было потрачено на строительство мостика от Владимирской горки до Арки Дружбы.