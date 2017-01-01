Каким будет доллар на протяжении недели после инаугурации Зеленского

В понедельник состоялась инаугурация Владимира Зеленского на пост президента Украины. Эксперт рассказал, что будет происходить с долларов на этой неделе.

Владимир Иосуб, старший аналитик Альпари рассказал, что на прошлой неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,6%.

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Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,21 грн до 26,37 грн (+0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,12/26,15 до 26,18/26,21 (+0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,10/26,38 до 26,13/26,39 (+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0%, что свидетельствует о стабильной ситуации на наличном секторе валютного рынка.

"Показательно, что в понедельник, в первой половине дня гривна укреплялась, причем не межбанке даже сильнее, чем на наличном рынке", - отметил эксперт.

Рынок благоприятно отнесся к инаугурации нового президента Владимира Зеленского и к первым озвученным им в новой должности решениям. Включая заявление о роспуске Верховной Рады.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил помощь Украине в 445 млн долл. США продолжает взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных.