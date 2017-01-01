Пенсионный фонд хочет закрыть отделения по всей территории Украины

ПФ хочет оставить только главные управления на уровне областей.

Количество отделений ПФУ сократят с 600 до 55 на всю Украину flickr.com

Председатель правления Фонда Евгений Капинус заявил во время круглого стола в профильном парламентском комитете о том, что Пенсионный фонд планирует сократить количество своих отделений по стране с 600 до 55, передает UBR.

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Капинус не сообщил, когда планируется сокращение, но отмечается, что быстро сделать этого не получится.

"Это означает, что у нас останутся главные управления на уровне областей, и эти управления будут заниматься всем спектром вопросов, которые будут на повестке дня Пенсионного фонда", – сказал он.

Он уточнил, что отделения фонда в Луганской и Донецкой областях будут работать в прежнем режиме.

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Эксперты говорят, что такая инициатива очень сомнительна, так как усложнит жизнь многим пенсионерам.

"В последние годы, после ряда изменений в пенсионном законодательстве, пенсионерам стало очень сложно разобраться с пенсионными начислениями. Кто-то ожидал увеличения пенсии, но не получил его, или получил не в том размере как рассчитывал, кому-то уменьшили стаж, изменили коэффициенты.

Все это побуждает пенсионеров идти в отделение пенсионного фонда для выяснения всех расчетов по своему пенсионному делу", – заметил ведущий аналитик ОО "Общественный аудит" Тарас Галайда.

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Количество обращений пенсионеров в органы Пенсионного фонда с каждым годом все увеличивается, а каждый перерасчет пенсий или изменения в правилах начисления пенсий сопровождаются огромными очередями в отделениях фонда.

Так, в 2017 году в органы Пенсионного фонда Украины поступило 482 250 обращений граждан, что на 14% больше по сравнению с 2016 годом (422 172 обращения). А в течение 2018-го чиновники получили 532 330 рекламаций. Причем, только 29 970 обращений рассматривались центральным аппаратом, остальные 502 360 обращений обработали территориальные органы ПФУ.

Также в прошлом году на личном приеме в органах Фонда принято 190 012 посетителей. За I квартал 2019 количество обращений граждан в пенсионный фонд выросло еще на 27,1% до 174 825 (за I квартал 2018-го было 137 539 обращений).

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"Руководство пенсионного фонда пытается популяризировать среди пенсионеров веб-портал электронных услуг, но учитывая крайне нищенское положение большинства украинских пенсионеров, интернет и электронные услуги, не пользуются спросом у людей пенсионного возраста", – говорит Галайда.

Количество обращений посредством электронных каналов в 2018 году составила всего 2 290 штук, или 0,4% от их общего количества. Кроме того, говорят эксперты, немало нареканий вызывает работа самого веб-портала (частые сбои в работе, отсутствие оперативного обновления информации о размерах пенсии, внесение информации с ошибками и т. п.).

"Инициированное сокращение отделений Фонда почти в 11 раз пропорционально увеличит очереди в областных отделениях, к которым должны будут съезжаться пенсионеры из всех городов и сел области.

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Такое сокращение фактически парализует работу с обращениями граждан, попасть на прием в Пенсионный фонд станет почти невозможно, а пожилым людям нужно будет по несколько дней, а то и недель ждать своей очереди на прием к инспектору или руководству областного отделения пенсионного фонда", – резюмировал Галайда.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты могут рассчитывать на иностранную пенсию и зачет стажа. Украина подписала соглашения с более, чем 20 государствами на счет защиты труда украинцев за границей.