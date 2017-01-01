Гривна заметно укрепилась: Курс валют на 21 мая

Курс доллара на межбанке в продаже упал на 22 копейки – до 26,15 грн/долл, курс в покупке понизился также на 22 копейки – до 26,12 грн/долл.

Во вторник утром, 21 мая, доллар на теневом рынке можно купить по 26,25 грн bigmir.net

На 21 мая, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2620,2895 гривны (-16,5307);

– 100 евро – 2926,0773 гривны (-19,7782).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны более чем на 16 копеек – до 26,20 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 20 мая.

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 22 копейки – до 26,15 грн/долл, курс в покупке понизился также на 22 копейки – до 26,12 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Минфин рассказал, как выросли зарплаты и в каких областях. Минфин опубликовал Макроэкономический обзор показателей за март 2019 года.