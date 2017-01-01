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Гривна заметно укрепилась: Курс валют на 21 мая

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Курс доллара на межбанке в продаже упал на 22 копейки – до 26,15 грн/долл, курс в покупке понизился также на 22 копейки – до 26,12 грн/долл.
Во вторник утром, 21 мая, доллар на теневом рынке можно купить по 26,25 грн
Во вторник утром, 21 мая, доллар на теневом рынке можно купить по 26,25 грн
bigmir.net

На 21 мая, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2620,2895 гривны (-16,5307);

– 100 евро – 2926,0773 гривны (-19,7782).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны более чем на 16 копеек – до 26,20 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 20 мая.

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 22 копейки – до 26,15 грн/долл, курс в покупке понизился также на 22 копейки – до 26,12 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Минфин рассказал, как выросли зарплаты и в каких областях. Минфин опубликовал Макроэкономический обзор показателей за март 2019 года.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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