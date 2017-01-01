В Европе продают все меньше авто: Европейцы предпочитают электрокары

На автомобильном рынке Европы в 7 раз больше электрокаров и гибридных авто, чем бензиновых.

В отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) сообщается, что в целом продажи новых легковых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты) в январе-апреле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 2,6% – до 5,3 млн единиц, что началось еще в 2018 году, передает Сегодня.

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Продажи авто в ЕС уменьшились на 0,4% - до 1,3 млн единиц в апреле. За первые четыре месяца 2019 года рынки Германии и Франции оставались почти без изменений, в то время как регистрации снизились в Италии (-4,6%), Испании (-4,5%) и Великобритании (-2,7%) по сравнению с тем же периодом в 2018 году.

Разные результаты спроса в апреле показали крупнейшие национальные рынки Европы. Так, Испания (+ 2,6%), Италия (+ 1,5%) и Франция (+ 0,4%) продемонстрировали небольшой рост по сравнению с апрелем 2018 года, но в Великобритании (-4,1%) и Германии (-1,1%) спрос снизился.

Германия снова стала крупнейшим рынком в ЕС – она реализовала 310 715 новых машин. Вторую строчку рейтинга заняла Франция, жители которой в апреле приобрели 188 196 авто. Замыкает лидирующую тройку Италия с результатом 174 412 проданных легковых автомобилей.

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Что касается европейских производителей, то первая строка традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 323 832 авто, при этом падение составило 3,7% по сравнению с прошлогодним апрелем.

На втором месте PSA Group с результатом 215 382 проданных автомобилей, что на 1,5% больше показателя годичной давности. Третий результат у Renault Group – 143 123 шт., что на 1,8% больше апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Украине существенно упало автопроизводство. За четыре месяца текущего года в Украине изготовили чуть более 1800 машин. Это на треть меньше аналогичного периода 2018 года.