У Зеленского считают, что Украина может обойтись без транша МВФ

Однако отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства других организаций.

Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда, однако в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ, полагает советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко, пишет Интерфакс-Украина.

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"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более 20 млрд долларов золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых", – сказал Устенко.

В то же время Устенко указал на то, что отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

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"Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появиться окно возможностей", – отметил Устенко, который также занимает должность исполнительного директора Международного фонда Блейзера.

Ранее сообщалось, что глава МВФ обсудила с Зеленским поддержку Украины. МВФ дальше готов продолжать помогать Киеву. В ближайшие недели в Украину приедет новая миссии фонда.