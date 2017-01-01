Германия выделит на реформы 82 миллиона евро
Германия выделит на проведение реформ в Украине в текущем году 82 миллиона евро. Об этом написал в понедельник, 20 мая, в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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"Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь на реформы в размере €82 млн", - отметил он.
По данным Мельника, церемония подписания соответствующего соглашения прошла в Киеве.
Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації Президента @VoZelenskiy: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи у 2019 році! Сьогодні у Києві підписується протокол! Danke Deutschland @RegSprecher @BMZ_Bund @giz_gmbh pic.twitter.com/QY3NCjpL1u— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил помощь Украине в 445 млн долл. США продолжает взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных.
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