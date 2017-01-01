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Германия выделит на реформы 82 миллиона евро

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По данным посла Украины в Германии, церемония подписания соответствующего соглашения прошла в Киеве.
Германия выделит на проведение реформ в Украине €82 млн
Германия выделит на проведение реформ в Украине €82 млн
Andrij Melnyk

Германия выделит на проведение реформ в Украине в текущем году 82 миллиона евро. Об этом написал в понедельник, 20 мая, в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник. 

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"Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь на реформы в размере €82 млн", - отметил он.

По данным Мельника, церемония подписания соответствующего соглашения прошла в Киеве.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил помощь Украине в 445 млн долл. США продолжает взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных.

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Теги: Германия, реформы, посол, Финансовая помощь
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