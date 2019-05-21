Россия нарастила поставки нефти в США - СМИ

В ближайшее время ежемесячные поставки российской нефти в США могут утроиться, отмечает Bloomberg.

Поставки российской нефти в США резко выросли из-за санкций против Венесуэлы и сокращения поставок членами ОПЕК. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило агентство Bloomberg.

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По данным управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, только за первую половину мая, 13 судов из России доставили в США пять миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.

При этом американские нефтеперерабатывающие заводы могут утроить прием нефти из РФ.

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Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти составил 7,51 миллиона баррелей, а в 2017 - 1,58 миллиона баррелей.

Агентство также отметило, что почти вдвое снизилась добыча нефти в Венесуэле и теперь страна уступает Бразилии, Мексике и Колумбии.