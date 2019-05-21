Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия нарастила поставки нефти в США - СМИ

Комментариев: 2
В ближайшее время ежемесячные поставки российской нефти в США могут утроиться, отмечает Bloomberg.
Добыча нефти в РФ
Добыча нефти в РФ
Getty Images

Поставки российской нефти в США резко выросли из-за санкций против Венесуэлы и сокращения поставок членами ОПЕК. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило агентство Bloomberg

Читай также: Транзит российской нефти через Украину приостановлен

По данным управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, только за первую половину мая, 13 судов из России доставили в США пять миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.

При этом американские нефтеперерабатывающие заводы могут утроить прием нефти из РФ. 

Читай также: В Нафтогазе заявили об отказе России от переговоров по газу

Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти составил 7,51 миллиона баррелей, а в 2017 - 1,58 миллиона баррелей.

Агентство также отметило, что почти вдвое снизилась добыча нефти в Венесуэле и теперь страна уступает Бразилии, Мексике и Колумбии.

Ранее сообщалось, что нефть резко подорожала после заседания ОПЕК. Решение о будущем сделки по объемам добычи нефти будет принято на заседании ОПЕК в конце июня.
Поделись:
Теги: Россия, нефть, США, Венесуэла, поставки, ОПЕК
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  21.05.2019, 10:53
Оценка:  0
гость
Что творится... Украина у штатов нефть покупать собирается бо русская плохая, а они такое творят! С Ямал-СПГ кстати ситуация аналогичная, треть азиаты берут, остальное Европа и Америка!
Alexsy    21.05.2019, 10:35
Оценка:  0
Alexsy
Ох уж эти "санкции".....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь