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Гройсман: В мае погасили $2,7 млрд госдолга

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Украина наработала "подушку безопасности", которая помогает проводить реформы в стране, заявил премьер.
На май приходится один из пиковых периодов по выплатам госдолга
На май приходится один из пиковых периодов по выплатам госдолга
Пресс-служба Кабмина
С начала мая Украина погасила 2,7 миллиардов долларов госдолга. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV. 

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"В мае мы погасили 2,7 млрд. долл. Кто-то это ощутил? Нет! Ситуация контролируемая. Ежемесячно мы должны выплачивать долги - это серьезные вызовы. При этом я не допустил ни одного просрочки платежей по долгам. Ни одной просрочки платежей по армии", - заявил Гройсман.

Премьер добавил, что смотреть в глаза людям ему не стыдно и подчеркнул, что новое качество нужно строить новыми методами, а для этого важно обновить систему принятия решений и формирования парламента.
 
Ранее сообщалось, что Гройсман предостерег Владимира Зеленского от снижения коммунальных тарифов. Он считает, что снижение цен на коммуналку приведет к финансовому кризису.
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Теги: долги, госдолг, Владимир Гройсман
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