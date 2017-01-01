Гройсман: В мае погасили $2,7 млрд госдолга

С начала мая Украина погасила 2,7 миллиардов долларов госдолга. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

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"В мае мы погасили 2,7 млрд. долл. Кто-то это ощутил? Нет! Ситуация контролируемая. Ежемесячно мы должны выплачивать долги - это серьезные вызовы. При этом я не допустил ни одного просрочки платежей по долгам. Ни одной просрочки платежей по армии", - заявил Гройсман.