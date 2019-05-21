Украина и США обсудили поставки газа

Президент Украины и глава Нафтогаза обсудили с американцами импорт сжиженного газа из терминала в Польше.

Зеленский и Коболев обсудили с американцами поставки газа naftogaz.com

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа в Украину через регазификационный терминал в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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Также в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины и США и в сфере добывания природного газа.

Отдельное внимание уделялось финансированию и накоплению запасов газа в подземных хранилищах и вхождению страны в отопительный сезон.

Во встрече приняли участие президент Зеленский, его советники Данилюк и Рябошапка, замминистра иностранных дел Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО Пристайко и глава НАК Коболев.

Ранее сообщалось, что Украина намерена закупать сжиженный газ в США. Представители Нафтогаза и МИД Украины провели встречи с чиновниками из Госдепа, Конгресса и Минэнергетики США.