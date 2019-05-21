Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина и США обсудили поставки газа

Комментариев: 6
Президент Украины и глава Нафтогаза обсудили с американцами импорт сжиженного газа из терминала в Польше.
Зеленский и Коболев обсудили с американцами поставки газа
Зеленский и Коболев обсудили с американцами поставки газа
naftogaz.com

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа в Украину через регазификационный терминал в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза. 

Читай также: Снижения тарифов приведет к финансовому кризису: Гройсман Зеленскому

Также в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины и США и в сфере добывания природного газа.

Отдельное внимание уделялось финансированию и накоплению запасов газа в подземных хранилищах и вхождению страны в отопительный сезон.

Во встрече приняли участие президент Зеленский, его советники Данилюк и Рябошапка, замминистра иностранных дел Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО Пристайко и глава НАК Коболев.

Ранее сообщалось, что Украина намерена закупать сжиженный газ в США. Представители Нафтогаза и МИД Украины провели встречи с чиновниками из Госдепа, Конгресса и Минэнергетики США.

Поделись:
Теги: Украина, газ, Польша, США, Нафтогаз, Импорт, Владимир Зеленский, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Орест_Пiхва    21.05.2019, 13:47
Оценка:  -1
Орест_Пiхва
Дайте ссылку на этот факт. Как этот газ доставляли в Украину?
гость  (аноним)  21.05.2019, 13:44
Оценка:  0
гость
ВАХА (аноним) 21.05.2019, 13:09Оценка: 0 сука по какой цене. вова ты дебил?
//---
В прошлом году, поляки уже принимали СПГ США и перепродали его в Украину. Ни кто не возмущался...
Теперь то что случилось?
гость  (аноним)  21.05.2019, 13:11
Оценка:  -2
гость
Это просто фантастично!Америка и Британия скупила больше трети газа с Ямал-СПГ и ЯМАЛ-СПГ-2. Приболтам впарить не удалось, бо дорого. Так решили этим через пшецкиедно втюхать!
ВАХА  (аноним)  21.05.2019, 13:09
Оценка:  -1
ВАХА
сука по какой цене. вова ты дебил?
Kostos    21.05.2019, 13:10
Оценка:  -2
Kostos
ты кембридж, закончил, специалист-домохозяйка?
Орест_Пiхва    21.05.2019, 13:16
Оценка:  -2
Орест_Пiхва
Свали в схрон, сука_
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь