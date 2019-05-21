Снижения тарифов приведет к финансовому кризису: Гройсман Зеленскому

Гройсман предостерег Владимира Зеленского от снижения коммунальных тарифов.

Гройсман предупредил Зеленского, что снижать тарифы на коммуналку не стоит Урядовий портал

В эфире ICTV премьер-министр Владимир Гройсман, подавший в отставку, предупредил Владимира Зеленского о том, что снижение тарифов на услуги ЖКХ в Украине может привести к серьезному финансовому кризису.

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"Попытка снижения тарифов может потянуть за собой серьезный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", – сказал Гройсман, отметив, что если бы снижение тарифов было бы возможным, он сделал бы это "позавчера".

Гройсман отметил, что обязательства по росту цен на газ брали еще в 2008 году, а последующие власти только их переподписывали.

Ранее сообщалось, что Коломойский рассказал, как ЗЕ-команда снизит цену на газ. Олигарх предлагает вернуть украинцам во владение недра газа.