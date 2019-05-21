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Снижения тарифов приведет к финансовому кризису: Гройсман Зеленскому

Комментариев: 4
Гройсман предостерег Владимира Зеленского от снижения коммунальных тарифов.
Гройсман предупредил Зеленского, что снижать тарифы на коммуналку не стоит
Гройсман предупредил Зеленского, что снижать тарифы на коммуналку не стоит
Урядовий портал

В эфире ICTV премьер-министр Владимир Гройсман, подавший в отставку, предупредил Владимира Зеленского о том, что снижение тарифов на услуги ЖКХ в Украине может привести к серьезному финансовому кризису. 

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"Попытка снижения тарифов может потянуть за собой серьезный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", – сказал Гройсман, отметив, что если бы снижение тарифов было бы возможным, он сделал бы это "позавчера".

Гройсман отметил, что обязательства по росту цен на газ брали еще в 2008 году, а последующие власти только их переподписывали.

Ранее сообщалось, что Коломойский рассказал, как ЗЕ-команда снизит цену на газ. Олигарх предлагает вернуть украинцам во владение недра газа.

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Теги: тарифы, коммуналка, коммуналка в украине, снижение тарифов, Владимир Гройсман, Владимир Зеленский
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Комментариев (4)
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Замечатель    21.05.2019, 13:41
Оценка:  +1
Замечатель
Хле бало своё закрой.Сказал-ухожу,уходи молча.
Ditrich    21.05.2019, 13:33
Оценка:  +1
Ditrich
жидяра порхата, не треба лякати нас. Більше, чим особисто ти та твоя Вінницька команда, пєца та вся його шобла , нас, громадян України, так цинічно ніхто не обкрадав та не брехав. Ти та вся ваша жидо-злодійко-мудокоманда за ці 5 останніх років знищили все, що можна було знищити.
Ditrich    21.05.2019, 13:38
Оценка:  +1
Ditrich
І ти смієш щось говорити, взагалі голос подавати?! Гроші в України є - треба добряче витрусити тебе, гниду, твій КабМін та пєтрушку з його пиздобратією, до останньої копійки. А дім для всіх вас - пожиттєва тюряга з конфіскацією, в ліпшому випадку. Не провокуй людей своїми брехнями.
гость  (аноним)  21.05.2019, 13:12
Оценка:  +2
гость
А к чему ведет повышение зарплаты для населения? Мудаки_конченные_жиды
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