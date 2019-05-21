В Венесуэле подсчитали потери от действий США

В результате экономической блокады, введенной США, потери оцениваются в $130 млрд за период с 2015 по 2018 годы.

Потери Венесуэлы от экономической блокады США с 2015 по 2018 годы составили $130 млрд. Об этом заявил во вторник, 21 мая, венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, передает ТАСС.

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"В результате экономической блокады, введенной США, потери оцениваются в $130 млрд за период с 2015 по 2018 годы, - сказал он. - С этими средствами наша страна могла бы идти дальше в течение девяти лет".

"Правительство президента Николаса Мадуро ведет очень неравную войну против самой мощной экономической и военной державы в мире - это США", - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что Венесуэла отказывается от Visa и MasterCard. В республике намерены развивать собственную платежную систему и отказаться от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro.