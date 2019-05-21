Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Венесуэле подсчитали потери от действий США

Комментариев: 2
В результате экономической блокады, введенной США, потери оцениваются в $130 млрд за период с 2015 по 2018 годы.
Венесуэла потеряла $130 млрд с 2015 года
Венесуэла потеряла $130 млрд с 2015 года
depositphotos.com

Потери Венесуэлы от экономической блокады США с 2015 по 2018 годы составили $130 млрд. Об этом заявил во вторник, 21 мая, венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, передает ТАСС. 

Читай также: США ввели санкции против российского банка за помощь Венесуэле

"В результате экономической блокады, введенной США, потери оцениваются в $130 млрд за период с 2015 по 2018 годы, - сказал он. - С этими средствами наша страна могла бы идти дальше в течение девяти лет".

"Правительство президента Николаса Мадуро ведет очень неравную войну против самой мощной экономической и военной державы в мире - это США", - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что Венесуэла отказывается от Visa и MasterCard. В республике намерены развивать собственную платежную систему и отказаться от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro.

Поделись:
Теги: США, Венесуэла, блокада, потери
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  21.05.2019, 13:36
Оценка:  +1
гость
А друзья-россиянцы в наваре как посредники.
Nikolas_Adver    21.05.2019, 13:51
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
а рагули выезде в пролете, потому что дебилы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь