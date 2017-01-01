Украина возобновила транзит российской нефти в ЕС

Накануне поставки были приостановлены после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны.

Укртранснафта восстановила транзит российской нефти по трубопроводу Дружба в страны Евросоюза, сообщила пресс-служба компании.

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Накануне поставки были приостановлены после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны. Сегодня на приемо-сдаточном участке Фенешлитке сообщили, что готовы принимать сырье.

"21 мая в 10:46 "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей", - говорится в сообщении.