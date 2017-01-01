Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина возобновила транзит российской нефти в ЕС

Комментариев: 0
Накануне поставки были приостановлены после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны.
Укртранснафта возобновила транзит российской нефти по Дружбе в Евросоюз
Укртранснафта возобновила транзит российской нефти по Дружбе в Евросоюз
Корреспондент.net

Укртранснафта восстановила транзит российской нефти по трубопроводу Дружба в страны Евросоюза, сообщила пресс-служба компании. 

Читай также: Россия нарастила поставки нефти в США - СМИ

Накануне поставки были приостановлены после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны. Сегодня на приемо-сдаточном участке Фенешлитке сообщили, что готовы принимать сырье.

"21 мая в 10:46 "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе заявили об отказе России от переговоров по газу. Юрий Витренко предположил, что россияне ждут решения Дании по газопроводу Северный поток-2.
Поделись:
Теги: Россия, нефть, дружба, транзит, Укртранснафта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь