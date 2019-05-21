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"Десятки состоятельных людей и я сам": Вакарчук о деньгах для своей партии

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Святослав Вакарчук заверил, что олигархи его партию не финансируют.
Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию
Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию
depositphotos.com

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал в эфире телеканала ICTV о том, что его новосозданную партию Голос финансируют "десятки состоятельных людей", включая его самого, передает Громадське. 

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"Уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, но которые очень далеко от олигархов, которые честно зарабатывают на свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес и готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", — сказал лидер Голоса.

Вакарчук заверил, что его партия не будет обращаться к олигархам "или тем, кого считают олигархом".

"Если делать по-честному и эффективно проводить свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - добавил Вакарчук.

Ранее сообщалось, что Кабмин с начала года потратил на рекламу 36 миллионов. Реклама "правительства Гройсмана" с начала 2019 года стоила налогоплательщикам 35,94 млн гривен.

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Теги: Святослав Вакарчук, финансирование партии, рекламная кампания, партия Голос
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Комментариев (1)
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Boxerogos    21.05.2019, 15:03
Оценка:  0
Boxerogos
Рошенчук такой потешный когда так шутит!
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