"Десятки состоятельных людей и я сам": Вакарчук о деньгах для своей партии

Святослав Вакарчук заверил, что олигархи его партию не финансируют.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал в эфире телеканала ICTV о том, что его новосозданную партию Голос финансируют "десятки состоятельных людей", включая его самого, передает Громадське.

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"Уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, но которые очень далеко от олигархов, которые честно зарабатывают на свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес и готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", — сказал лидер Голоса.

Вакарчук заверил, что его партия не будет обращаться к олигархам "или тем, кого считают олигархом".

"Если делать по-честному и эффективно проводить свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - добавил Вакарчук.

Ранее сообщалось, что Кабмин с начала года потратил на рекламу 36 миллионов. Реклама "правительства Гройсмана" с начала 2019 года стоила налогоплательщикам 35,94 млн гривен.