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США готовы дать Киеву $2 миллиарда на газ

Комментариев: 4
Нафтогаз Украины может получить от США финансовую помощь для наполнения газовых хранилищ.
Перри обещает помощь Киеву с финансированием поставок газа
Перри обещает помощь Киеву с финансированием поставок газа
Getty Images
Для комфортного прохождения зимы Нафтогаз-Укарины должен набрать в подземные хранилища газа на $2 млрд. Об этом во время пресс-конференции в Киеве во вторник, 21 мая, сообщил министр энергетики США Рик Перри, пишет Liga.net

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Он добавил, что Штаты могут предоставить помощь на закупку газа для Украины в виде гарантий на евробонды. Ранее привлекать средства с помощью выпуска евробондов предложил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Это поможет компании накопить в подземных хранилищах 20 млрд кубов газа, необходимого для прохождения зимнего периода. Таким же образом планируют погашать финансовую задолженность и увеличивать добычу газа. 

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Перри отметил, что предоставление финансовой помощи для Украины вполне возможно, однако могут появится и другие источники финансирования. "Есть разные способы финансирования покупки газа", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил помощь Украине в 445 млн долл. США продолжает взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных.
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Теги: Украина, газ, США, Нафтогаз, евробонды
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  21.05.2019, 17:04
Оценка:  0
гость
Зачем столько???
Газ на сезон стоит значительно меньше
Alexsy    21.05.2019, 17:01
Оценка:  -1
Alexsy
А % какие и условия?
гость  (аноним)  21.05.2019, 16:46
Оценка:  -1
гость
опять кредит, опять долги... А раньше сами на закупку газа могли зарабатывать...
Kismyas    21.05.2019, 16:45
Оценка:  -1
Kismyas
Даём деньги,но цена для населения понижаться не должна)
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