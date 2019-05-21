Зеленский оплатил штраф за показ бюллетеня во время выборов

Решение суда президент не оспаривал.

Адвокат новоизбранного президента Владимира Зеленского Игорь Пужайко рассказал, что Зеленский не оспаривал решения суда и оплатил штраф в размере 850 грн за демонстрацию избирательного бюллетеня во время президентских выборов 2019, передает Левый берег.

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"Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф", - сказал он. По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая.

Владимир Зеленский выполнил решение суда в полной мере.

Ранее сообщалось, что Ляшко получил штраф за показ бюллетеня на выборах. Лидеру Радикальной партии выписали административный протокол за демонстрацию избирательного бюллетеня.