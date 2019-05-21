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Зеленский оплатил штраф за показ бюллетеня во время выборов

Комментариев: 1
Решение суда президент не оспаривал.
Зеленский заплатил штраф за демонстрацию бюллетеня на выборах
Зеленский заплатил штраф за демонстрацию бюллетеня на выборах
facebook.com/Dialogorg.ru

Адвокат новоизбранного президента Владимира Зеленского Игорь Пужайко рассказал, что Зеленский не оспаривал решения суда и оплатил штраф в размере 850 грн за демонстрацию избирательного бюллетеня во время президентских выборов 2019, передает Левый берег. 

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"Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф", - сказал он. По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая.

Владимир Зеленский выполнил решение суда в полной мере.

Ранее сообщалось, что Ляшко получил штраф за показ бюллетеня на выборах. Лидеру Радикальной партии выписали административный протокол за демонстрацию избирательного бюллетеня.

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Теги: Владимир Зеленский, штраф, бюллетень, незаконная демонстрация бюллетеня
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.05.2019, 17:05
Оценка:  0
гость
Спецом засветил, по приколу. А ведь мог показать бюллетень прикрыв галочку пальцем - и делов-то!
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