Зеленский оплатил штраф за показ бюллетеня во время выборов
Решение суда президент не оспаривал.
Адвокат новоизбранного президента Владимира Зеленского Игорь Пужайко рассказал, что Зеленский не оспаривал решения суда и оплатил штраф в размере 850 грн за демонстрацию избирательного бюллетеня во время президентских выборов 2019, передает Левый берег.
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"Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф", - сказал он. По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая.
Владимир Зеленский выполнил решение суда в полной мере.
Ранее сообщалось, что Ляшко получил штраф за показ бюллетеня на выборах. Лидеру Радикальной партии выписали административный протокол за демонстрацию избирательного бюллетеня.
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