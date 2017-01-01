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Курс валют на 22 мая: гривна вновь усилилась

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Курс доллара на межбанке в продаже в продаже вырос на одну копейку – до 26,16 грн/долл, курс в покупке поднялся на две копейки – до 26,14 грн/долл.
В среду утром, 22 мая, доллар на теневом рынке можно купить по 26,25 грн
В среду утром, 22 мая, доллар на теневом рынке можно купить по 26,25 грн
bigmir.net

На 22 мая, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2611,2451 гривны (-9,0444);

– 100 евро – 2914,4107 гривны (-11,6666).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны более чем на девять копеек – до 26,11 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем.

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на одну копейку – до 26,16 грн/долл, курс в покупке поднялся на две копейки – до 26,14 грн/долл.

Ранее сообщалось, какую экономику Зеленский получил вместе с должностью. Экономисты больше всего боятся потерять финансовую стабильность.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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