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Украина ввела пошлины на цемент для трех стран

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Доля импорта цемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину три года постоянно росла.
Украина ввела пошлины на цемент из России, Беларуси и Молдовы
Украина ввела пошлины на цемент из России, Беларуси и Молдовы
Корреспондент.net

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы. 

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Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов.

Доля импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росла. Это свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран, отмечается в сообщении. 

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МКМТ применила антидемпинговую пошлину в размере 114,95% с товара происхождением из РФ; 57,03% - с товара происхождением из Беларуси; 94,46% - с товара происхождением из Молдовы. Пошлина будет взиматься в течение пяти лет.

Цементные клинкеры - промежуточный продукт при производстве цемента. Портландцемент - это вид цемента, наиболее широко применяемый во всех странах.

Ранее сообщалось, что Китай "подвинул" Россию в торговле с Украиной. Россия потеряла статус главного торгового партнера Украины. Торговля с Китаем достигли 10,2% от всего объема.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Беларусь, Молдова, Пошлины
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.05.2019, 10:51
Оценка:  0
гость
Ну ждите ответку от этих стран...

Чуть не забыл ! Хай процветае будивництво и концепция прокладки бетонных дорог украины из американского дешевого цемента! СУХС Х3р
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