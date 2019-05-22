Украина ввела пошлины на цемент для трех стран
Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы.
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Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов.
Доля импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росла. Это свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран, отмечается в сообщении.
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МКМТ применила антидемпинговую пошлину в размере 114,95% с товара происхождением из РФ; 57,03% - с товара происхождением из Беларуси; 94,46% - с товара происхождением из Молдовы. Пошлина будет взиматься в течение пяти лет.
Цементные клинкеры - промежуточный продукт при производстве цемента. Портландцемент - это вид цемента, наиболее широко применяемый во всех странах.
Ранее сообщалось, что Китай "подвинул" Россию в торговле с Украиной. Россия потеряла статус главного торгового партнера Украины. Торговля с Китаем достигли 10,2% от всего объема.
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