Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов
Беларусь полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов. Об этом сказал председатель концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков, сообщает БелТА во вторник, 21 мая.
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"Запрет на экспорт (нефтепродуктов – ред.) полностью снят", – сказал он.
Рыбаков добавил, что на сегодняшний день Белнефтехим не производит регулировку экспорта в ручном режиме.
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Также Андрей Рыбаков рассказал, что восстановление транзита российской нефти через Беларусь по трубопроводу Дружба в полном объеме возможно к концу июля. При этом в мае транзит составил менее 7% от плана.
"К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующей стандарту по хлорорганике, – около 1,2 млн тонн, что препятствует как полной загрузке нашей нефтепереработки, так и транзиту нефти по магистральному нефтепроводу", – посетовал Рыбаков.
Ранее сообщалось, что Украина возобновила транзит российской нефти в ЕС. Накануне поставки были приостановлены после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны.
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