Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов

Восстановление транзита российской нефти через Беларусь по трубопроводу Дружба в полном объеме возможно к концу июля.

Запрет на экспорт нефтепродуктов из Беларуси полностью снят Білнафтохім

Беларусь полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов. Об этом сказал председатель концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков, сообщает БелТА во вторник, 21 мая.

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"Запрет на экспорт (нефтепродуктов – ред.) полностью снят", – сказал он.

Рыбаков добавил, что на сегодняшний день Белнефтехим не производит регулировку экспорта в ручном режиме.

"Экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", – подчеркнул глава Белнефтехима. Читай также: Россия нарастила поставки нефти в США - СМИ Также Андрей Рыбаков рассказал, что восстановление транзита российской нефти через Беларусь по трубопроводу Дружба в полном объеме возможно к концу июля. При этом в мае транзит составил менее 7% от плана.

"К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующей стандарту по хлорорганике, – около 1,2 млн тонн, что препятствует как полной загрузке нашей нефтепереработки, так и транзиту нефти по магистральному нефтепроводу", – посетовал Рыбаков.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила транзит российской нефти в ЕС. Накануне поставки были приостановлены после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны.