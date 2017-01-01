Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов

Комментариев: 0
Восстановление транзита российской нефти через Беларусь по трубопроводу Дружба в полном объеме возможно к концу июля.
Запрет на экспорт нефтепродуктов из Беларуси полностью снят
Запрет на экспорт нефтепродуктов из Беларуси полностью снят
Білнафтохім

Беларусь полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов. Об этом сказал председатель концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков, сообщает БелТА во вторник, 21 мая. 

Читай также: В Нафтогазе заявили об отказе России от переговоров по газу

"Запрет на экспорт (нефтепродуктов – ред.) полностью снят", – сказал он.

Рыбаков добавил, что на сегодняшний день Белнефтехим не производит регулировку экспорта в ручном режиме.

"Экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", – подчеркнул глава Белнефтехима. 

Читай также: Россия нарастила поставки нефти в США - СМИ

Также Андрей Рыбаков рассказал, что восстановление транзита российской нефти через Беларусь по трубопроводу Дружба в полном объеме возможно к концу июля. При этом в мае транзит составил менее 7% от плана.

"К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующей стандарту по хлорорганике, – около 1,2 млн тонн, что препятствует как полной загрузке нашей нефтепереработки, так и транзиту нефти по магистральному нефтепроводу", – посетовал Рыбаков.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила транзит российской нефти в ЕС. Накануне поставки были приостановлены после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны.

Поделись:
Теги: Россия, Беларусь, дружба, экспорт, транзит, нефтепровод, нефтепродукты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь