МВФ внепланово покидает Украину и пересмотрит программу

Такое решение миссия МВФ приняла из-за роспуска парламента.

Миссия Международного валютного фонда, начавшая работу в Украине вчера, сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества, передают Украинские новости.

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"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - сказал он.

Источник журналистов также отметил, что некоторые кадровые назначения в Администрации Президента также не остались незамеченными.

Ранее сообщалось, что у Зеленского считают, что Украина может обойтись без транша МВФ. Однако отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства других организаций.