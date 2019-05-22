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МВФ внепланово покидает Украину и пересмотрит программу

Комментариев: 4
Такое решение миссия МВФ приняла из-за роспуска парламента.
Миссия МВФ покидает Украину
Миссия МВФ покидает Украину
Getty Images

Миссия Международного валютного фонда, начавшая работу в Украине вчера, сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества, передают Украинские новости. 

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"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - сказал он.

Источник журналистов также отметил, что некоторые кадровые назначения в Администрации Президента также не остались незамеченными.

Ранее сообщалось, что у Зеленского считают, что Украина может обойтись без транша МВФ. Однако отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства других организаций.

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Теги: миссия МВФ, МВФ, пересмотр программы МВФ, МВФ и Украина
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Комментариев (5)
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ГТ    22.05.2019, 11:22
Оценка:  0
ГТ
А вы сосите, сосите, электорат.)))
гость  (аноним)  22.05.2019, 11:17
Оценка:  0
гость
Короче денег не дадут пока на вукраине все не устаканится. Выворачивайте карманы...
vasylio    22.05.2019, 11:11
Оценка:  0
vasylio
Що ж... малий бізнес -тримайся! Завтра ГФС розпочне полювання на відьом з метою наповнення бюджету... Бл..дь
гость  (аноним)  22.05.2019, 10:55
Оценка:  0
гость
Вальцмановские брехуны уже вообще заврались:

Заголовок: МВФ ... покидает Украину и п е р е с м о т р и т программу

Текст: Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет!!!
balashovka3    22.05.2019, 11:08
Оценка:  0
balashovka3
більш критичним є факт того, що місія від'їздить з України. ще важливіше - причини припинення роботи. а чи буде переглянута программа, чи ні - то вже вторинне
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