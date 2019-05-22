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Какой доход Порошенко задекларировал за последние месяца президентства

Комментариев: 2
Декларация уже бывшего президента Украины Петра Порошенко обнародована за период от 1 января до 20 мая 2019 года.
За время президентствования Порошенко потерял статус миллиардера
За время президентствования Порошенко потерял статус миллиардера
Getty Images

Экс-президент Украины Петр Порошенко обнародовал декларацию в Едином государственном реестре деклараций от 1 января до 20 мая 2019 года, передает ТСН. 

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С начала года Порошенко получил 16 млн грн дохода, включая 128,5 тыс грн зарплаты, которые он перечислил на благотворительность.

Около 1,8 млн грн Порошенко получил в качестве компенсации от ВВС за моральный ущерб по решению лондонского суда. Экс-президент и эти деньги перечислил на благотворительность.

С процентов депозита в Международном инвестиционном банке он получил 9,5 млн грн. Также Порошенко получил погашения по приобретенным им в прошлом году облигациями государственного займа. Также среди источников дохода – возврат денежного залога кандидата на пост президента Украины – 2,5 млн грн. 

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Главной статьей расхода стали перечисления в избирательный фонд кандидата в президенты Петра Порошенко, услуги по печати, рекламные услуги, услуги по организации проведения мероприятий.

Отмечается, что по данным Bloomberg Billionaires Index, Порошенко за годы президентства потерял до 40% чистого капитала, который сейчас составляет 705 миллионов долларов. Самую большую сумму он утратил вскоре после избрания его президентом в 2014 году, а за все время его вычеркнули из списка миллиардеров.

Ранее сообщалось, какую экономику Зеленский получил вместе с должностью. Экономисты больше всего боятся потерять финансовую стабильность.

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Теги: Петр Порошенко, декларации чиновников, декларации Порошенко, доход Порошенко
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.05.2019, 12:35
Оценка:  0
гость
Вы все фрете по телеку сказали что он обогатился в 80 раз... интересно, а сколько зелень перечислил на благотворительность???... или он только все в офшоры выводил
LERMI_    22.05.2019, 12:15
Оценка:  0
LERMI_
Красавчик!
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