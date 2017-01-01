ЗЕ-команда рассказала, как будет работать с МВФ

Советник президента утверждает, что команда хочет договориться о новой программе.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера и советник Владимира Зеленского с макроэкономической политики Олег Устенко считают, что Украина может договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе финансирования после парламентских выборов, передает Интерфакс-Украина.

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"После выборов в ВР, думаю, может открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по или открытия новой, или просмотра старой программы", - сказал Олег Устенко.

Он уточнил, что текущая программа может продлиться, но параметры будут пересмотрены.

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"У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй - пересмотрят параметры текущей и продолжат ее. Но первый - основной", - прокомментировал Устенко.

Ранее сообщалось, что МВФ внепланово покидает Украину и пересмотрит программу. Такое решение миссия МВФ приняла из-за роспуска парламента.