Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МВФ заверили, что работу в Украине никто не прекращал

Комментариев: 2
Миссия продолжает работу по графику.
МВФ опровергла слухи об окончании работы миссии
МВФ опровергла слухи об окончании работы миссии
Getty Images

Читай также: ЗЕ-команда рассказала, как будет работать с МВФ

В украинском представительстве Фонда, комментируя публикации в СМИ о досрочном прекращении работы миссии, прибывшей в Киев вчера, 21 мая, заявили о том, что миссия МВФ продолжает работу в Украине по ранее запланированному двухнедельному графику, передает УНИАН.

"Работа миссии продолжается. Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику", – сообщили в представительстве.

Ранее сообщалось, что МВФ внепланово покидает Украину и пересмотрит программу. Такое решение миссия МВФ приняла из-за роспуска парламента.

Поделись:
Теги: миссия МВФ, МВФ, МВФ и Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  22.05.2019, 14:58
Оценка:  -1
гость
Та они xуz забили на работу, командировочные тратят и все, при пересменке власти один xуz ничего толком не выйдет с их инспекции. Разве что руководить назначениями негласно будут. Впрочем возможно для этого и приперлись!
гость  (аноним)  22.05.2019, 14:48
Оценка:  -1
гость
Ну в Украине многие работают, а еще больше свалили за бугор гастерить. А мфф то на куй должен это заверять?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь