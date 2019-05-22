В МВФ заверили, что работу в Украине никто не прекращал

Миссия продолжает работу по графику.

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В украинском представительстве Фонда, комментируя публикации в СМИ о досрочном прекращении работы миссии, прибывшей в Киев вчера, 21 мая, заявили о том, что миссия МВФ продолжает работу в Украине по ранее запланированному двухнедельному графику, передает УНИАН.

"Работа миссии продолжается. Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику", – сообщили в представительстве.

Ранее сообщалось, что МВФ внепланово покидает Украину и пересмотрит программу. Такое решение миссия МВФ приняла из-за роспуска парламента.