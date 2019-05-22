ЗЕ-команда рассказала, что будет делать Зеленский с НБУ

Виктория Страхова поделилась планами Зеленского на Нацбанк.

Зеленский планирует сотрудничать с НБУ, а Смолия оставить на должности facebook.com/victoria.strakhova

Во время интервью в эфире 24 Канала эксперт по банковской деятельности Владимира Зеленского рассказала о планах сотрудничества Зеленского с НБУ.

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"Сам Зеленский сказал, что Национальный Банк независим. Он отметил, что Смолий (глава Нацбанка, – Ред.) остается. Основанием для прекращения полномочий председателя и членов правления являются четко очерченные законы.

Отмечу, что есть команда и есть сам Владимир Зеленский. Мы, например, с сотрудниками обсуждали разные проекты, в частности диджитализацию финансовых услуг, деривативы. То есть все будет в рамках закона", - уточнила Страхова.

Нужно отходить от модели, что кто-то на кого-то давит. Отношения президента и Национального банка четко очерчены законом.

"Они (НБУ, – Ред.) должны предоставлять определенную экономическую информацию Администрации Президента, на этом все. Другое – это просто сотрудничество. НБУ может попросить подать законодательные инициативы, поскольку у Нацбанка их нет.

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Так, мы будем сотрудничать с ними в таких вопросах, которые нужны для развития Украины. Мы не влияем ни на Национальный банк, ни на правоохранительные органы", – отметила Виктория Страхова.

Посмотреть полное интервью о сотрудничестве Зеленского с НБУ и Фондом гарантирования вкладов, о дешевых кредитах и подозрении экс-руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой можно ниже

Ранее сообщалось, что НБУ выиграл суды по кредитам связанным с Коломойским компаниям. Верховный суд удовлетворил иски центробанка и ПриватБанка по обязательствам по рефинансированию ряда компаний.