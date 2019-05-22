Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЗЕ-команда рассказала, что будет делать Зеленский с НБУ

Комментариев: 3
Виктория Страхова поделилась планами Зеленского на Нацбанк.
Зеленский планирует сотрудничать с НБУ, а Смолия оставить на должности
Зеленский планирует сотрудничать с НБУ, а Смолия оставить на должности
facebook.com/victoria.strakhova

Во время интервью в эфире 24 Канала эксперт по банковской деятельности Владимира Зеленского рассказала о планах сотрудничества Зеленского с НБУ. 

Читай также: Как ужесточение требований НБУ по кредитам повлияет на украинцев

"Сам Зеленский сказал, что Национальный Банк независим. Он отметил, что Смолий (глава Нацбанка, – Ред.) остается. Основанием для прекращения полномочий председателя и членов правления являются четко очерченные законы.

Отмечу, что есть команда и есть сам Владимир Зеленский. Мы, например, с сотрудниками обсуждали разные проекты, в частности диджитализацию финансовых услуг, деривативы. То есть все будет в рамках закона", - уточнила Страхова.

Нужно отходить от модели, что кто-то на кого-то давит. Отношения президента и Национального банка четко очерчены законом.

"Они (НБУ, – Ред.) должны предоставлять определенную экономическую информацию Администрации Президента, на этом все. Другое – это просто сотрудничество. НБУ может попросить подать законодательные инициативы, поскольку у Нацбанка их нет. 

Читай также: Какую экономику Зеленский получил вместе с должностью

Так, мы будем сотрудничать с ними в таких вопросах, которые нужны для развития Украины. Мы не влияем ни на Национальный банк, ни на правоохранительные органы", – отметила Виктория Страхова.

Посмотреть полное интервью о сотрудничестве Зеленского с НБУ и Фондом гарантирования вкладов, о дешевых кредитах и подозрении экс-руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой можно ниже

Ранее сообщалось, что НБУ выиграл суды по кредитам связанным с Коломойским компаниям. Верховный суд удовлетворил иски центробанка и ПриватБанка по обязательствам по рефинансированию ряда компаний.

Поделись:
Теги: Виктория Страхова, банковский сектор, НБУ, Яков Смолий, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  22.05.2019, 16:51
Оценка:  -1
гость
только сказал, а курс уже полез вгору
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    22.05.2019, 16:49
Оценка:  +1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Не дай бог Зе-Ко до НБУ добереться!
Ta-Da    22.05.2019, 16:36
Оценка:  +1
Ta-Da
Судя по его новым назанчаниям, туда пойдут работать девахи из подтанцовки!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь