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В ЕС назвали условие для получения Украиной финпомощи

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Продолжение сотрудничества с МВФ является одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза.
Диалог по выполнению условий программы МВФ продолжается
Диалог по выполнению условий программы МВФ продолжается
Getty Images

Продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является одним из условий получения второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 миллионов евро. Об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНИАН

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"МВФ - одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку", - сказал Мингарелли.

По его словам, есть и другие условия, но так как диалог относительно их выполнения с украинскими властями продолжается, назвать конкретных дат предоставления транша он не может. 

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"Не могу сказать. Обсуждение между Еврокомиссией и министром финансов Маркаровой относительно оценки полноты выполнения условий программы продолжается. Диалог продолжается, но я не могу назвать никаких дат", - добавил Мингарелли.

Ранее сообщалось, что ЗЕ-команда рассказала, как будет работать с МВФ. Советник президента утверждает, что команда хочет договориться о новой программе.

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Теги: ЕС, МВФ, сотрудничество, Финансовая помощь, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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