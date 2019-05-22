ЗЕ-команда заявила, что у МВФ нет претензий по ценам на газ

Команда Зеленского утверждает, что у МВФ нет специальных требований к цене на газ.

На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ flickr.com

В эфире телеканала 112 Украина представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявляет, что Международный валютный фонд больше не требует повысить цену на газ, передает Слово и дело.

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"На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен. Это не является препятствием для следующего транша. На сегодняшний день этот вопрос не является актуальным со стороны МВФ", - заявил Герус.

Ранее сообщалось, что глава АП Зеленского прокомментировал цены на газ. Адвокат Богдан рассказал о "большом диалоге" со многими специалистами.