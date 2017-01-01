Гривна заметно подешевела: Курс валют на 23 мая

Курс доллара на межбанке в продаже в продаже вырос на одну копейку – до 26,16 грн/долл, курс в покупке поднялся на две копейки – до 26,14 грн/долл.

Утром, 23 мая, доллар можно купить в обменниках по 26,35 грн bigmir.net

На 23 мая, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2630,4698 гривны (+19,2247);

– 100 евро – 2938,4978 гривны (+24,0871).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны опустил почти на 20 копеек – до 26,30 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 22 мая.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 14 копеек – до 26,30 грн/долл, курс в покупке поднялся на 12 копеек – до 26,26 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Roshen подаст в суд на Минэкономики за красную ленту для тортов. Судебное заседание назначили уже на 3 июня.