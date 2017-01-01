Фондовый рынок США закрылся снижением

Торги на Американской фондовой бирже в среду, 22 мая, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Нью-Йоркская фондовая биржа Getty Images

Индекс Dow Jones потерял 0,39% – до 25776,61 пункта. Читай также: США готовы дать Украине $2 миллиарда на газ Индекс S&P 500 снизился на 0,28% – до 2856,27 пункта. NASDAQ уменьшился на 0,45% – до 7750,84 пункта. Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил помощь Украине в 445 млн долл. США продолжает взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных.

КорреспонденТ.biz