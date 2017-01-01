В Украине ликвидируют еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физлиц запустил процесс ликвидации очередного неплатежеспособного банка.

Национальный банк Украины 21 мая лишил банк Финансовая инициатива лицензии на банковскую деятельность. С 22 мая банк находится в состоянии ликвидации, сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Банк был признан Нацбанком неплатежеспособным еще в 2015 году, однако руководство банка обжаловало это решение в суде. Тогда отнесение банка в разряд неплатежеспособных было признано судом незаконным.

Позже в Киевском апелляционном административном суде была удовлетворена апелляционная жалоба НБУ, в результате суд оставил решение о признании банка Финансовая инициатива неплатежеспособным в силе.

Ранее сообщалось, что Нацбанк отозвал лицензию у Вернум Банка. Вернум Банк стал седьмым финучреждением, прекратившим деятельность по собственной инициативе без ликвидации юрлица.