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В Украине ликвидируют еще один банк

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Фонд гарантирования вкладов физлиц запустил процесс ликвидации очередного неплатежеспособного банка.
Нацбанк ликвидирует банк Финансовая инициатива
Нацбанк ликвидирует банк Финансовая инициатива
Минфин

Национальный банк Украины 21 мая лишил банк Финансовая инициатива лицензии на банковскую деятельность. С 22 мая банк находится в состоянии ликвидации, сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 

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Банк был признан Нацбанком неплатежеспособным еще в 2015 году, однако руководство банка обжаловало это решение в суде. Тогда отнесение банка в разряд неплатежеспособных было признано судом незаконным.

Позже в Киевском апелляционном административном суде была удовлетворена апелляционная жалоба НБУ, в результате суд оставил решение о признании банка Финансовая инициатива неплатежеспособным в силе.

Ранее сообщалось, что Нацбанк отозвал лицензию у Вернум Банка. Вернум Банк стал седьмым финучреждением, прекратившим деятельность по собственной инициативе без ликвидации юрлица.

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Теги: банки, НБУ, Нацбанк, ликвидация банков
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