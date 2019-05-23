Данилюк пояснил, зачем Зеленскому санкции США против РФ

Советник президента опасается, что Украина потеряет объемы газа при транзите.

В эфире телеканала NewsOne советник президента Украины Александр Данилюк рассказал о том, что санкции со стороны США в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию, передает Сегодня.

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"Если это строительство произойдет, Украина потеряет объемы газа, которые будут транспортироваться через Украину. В настоящее время этот вопрос могут помочь решить наши американские партнеры", — сказал он, комментируя итоги встречи Зеленского с делегацией США 20 мая.

Он уточнил, что санкции США по этому проекту "очень сильно бы поменяли переговорные позиции Украины и наших партнеров".

Отмечается, что Данилюк сказал это в контексте изданного ранее указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной схеме предоставления гражданства России жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

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"Это очень волнующий шаг, который обеспокоил не только нас, но также наших партнеров по „нормандскому формату" — международных гарантов. И на это (существует) устоявшийся мирный ответ — это ужесточение санкций", — сказал советник Зеленского.

Ранее сообщалось, что нефть резко подешевела из-за роста запасов в США. Уровень запасов "черного золота" в США вырос до максимального уровня с июля 2017 года – 476,8 млн баррелей.