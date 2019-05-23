У Зеленского обвинили Кабмин в "работе" на Ахметова

Представитель Зеленского в Кабмине заявил, что правительство "в темную" приняло выгодные Ахметову решения.

Во время заседания Кабмина в среду, 22 мая, был принят ряд решений, содержащих дискриминационные нормы, которые ставят государственные компании в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

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Он рассказал, что на заседании в среду рассматривался важный пакет правительственных решений в сфере энергетики, в том числе три Постановления КМУ, которые касаются введения нового рынка электрической энергии.

“К сожалению, это было немного странное заседание Кабмина, когда одним пакетом были проголосованы решения, которые не были в Повестке дня и даже не были озвучены с голоса. Некоторые принятые решения, как потом оказалось, даже не были в перечне вопросов, которые рассматривались (и это зафиксировано)“, - написал он.

По его словам, некоторые решения, которые в среду рассматривались на КМУ, очевидно, содержат дискриминационные нормы, ставящие госкомпании в худшие условия, а частные энергетические компании (ДТЭК Рината Ахметова - ред.) получают привилегированное положение.

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“К сожалению, такие решения принимались в спешке еще до получения соответствующего заключения Антимонопольного комитета“, - написал представитель президента.

На некоторые другие решения, продолжает Герус, были получены нарекания от иностранных компаний, которые рассматривали возможность инвестировать в генерирующие мощности в Украине.

“Нарекания иностранных компаний сводились к тому, что такие новые правила ограничивали конкуренцию и создавали преимущество отдельным локальным энергетическим компаниям. Думаю, это не лучшая практика, когда правительство так внедряет новый рынок электроэнергии. Считаю, такие важные решения должны пройти полноценное профессиональное публичное обсуждение“, - заявил он.

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По его мнению, лучше в этой ситуации было бы, если бы на следующее заседание правительства были повторно вынесены такие сложные дискуссионные вопросы для полноценного рассмотрения и прозрачного принятия решения.

Герус также сообщил, что выступить на заседании Кабинета министров возможности у него не было.

В свою очередь народный депутат БПП Сергей Лещенко сообщил, что в посте Геруса речь шла о компании Рината Ахметова (ДТЭК - ред.). По его словам, все решения, которые были включены в повестку дня, были приняты одним голосованием.

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“Никому слова не дают, объявляют о принятии всех вопросов и закрывают заседания. Длилось все минут 10“, - возмутился нардеп.

“Как оказалось, перед этим состоялось тайное заседание Кабмина, которое проходило за час до этого. И там они (члены Кабмина - ред.) разрабатывали план, как провести решения в обход позиции Зеленского. Похоже, что Кабмин под занавес своего срока, за исключением нескольких министров, стал молчаливым (а кто-то очень активным) сообщником Рината Ахметова“, - подытожил он.

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