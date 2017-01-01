ЕС выделит Украине 1 млн евро на зеленую энергетику

Госэнергоэффективности сотрудничают с австрийско-итальянским консорциумом.

Госэнергоэффективности совместно с австрийско-итальянским консорциумом начали воплощать проект Twinning "Развитие возобновляемой энергетики в Украине", который уже получил финансирование в 1 миллион евро, передает ТСН.

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Так, эксперты ЕС предоставят рекомендации Госэнергоэффективности и другим заинтересованным сторонам относительно приведения украинского законодательства в соответствие к европейскому, поделятся опытом относительно увеличения доли возобновляемых источников энергии и стимулирования "зеленых" инвестиций.

"Сейчас ЕС лидирует в глобальном переходе к чистой энергии. Наши государства-члены имеют опыт поддержки устойчивого развития возобновляемой энергетики и определение оптимальных путей интеграции возобновляемых источников энергии в энергетический рынок.

Мы стремимся принести этот опыт в Украину и помочь Украине в создании необходимых основополагающих условий для раскрытия своего огромного потенциала в сфере возобновляемой энергетики", - отметил первый советник Представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур.

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Отмечается, что партнеры проекта вместе будут разрабатывать проекты изменений украинского законодательства, чтобы привести его в соответствие с положениями Директивы ЕС о возобновляемых источниках энергии и совместно работать над реализацией правительственных планов действий в сфере возобновляемой энергетики.

В частности, проект подготовит ряд рекомендаций, направленных на уменьшение существующих регуляторных и нерегуляторных барьеров в секторе, в частности те, которые связаны с доступностью информации для общественности.

Проект также разработает методологию сбора данных и поможет улучшить организацию отчетности в рамках Национального плана действий по возобновляемой энергетики. В ходе проекта будет организовано несколько открытых семинаров и мероприятий для заинтересованных сторон.

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Грант на реализацию проекта составляет 1 млн евро, срок реализации - 15 месяцев.

"Энергетическая независимость Украины является ключевым вопросом национальной безопасности. Благодаря законодательным изменениям, внедренным в течение последних 5 лет, в возобновляемую энергетику Украины уже инвестировано около 2,5 миллиарда евро.

Я уверен, что наше сотрудничество с Австрией и Италией будет успешным. Мы заинтересованы в европейском опыте, технологиях, инновациях и инвестициях для развития возобновляемой энергетики", - сказал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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Новая директива ЕС по возобновляемой энергетике предусматривает выработку как минимум 32% всей энергии в ЕС к 2030 году из возобновляемых источников. Энергетическая стратегия Украины, утвержденная правительством, предусматривает, что показатель должен вырасти до 25% энергии из возобновляемых источников к 2035 году.

Ранее сообщалось, что политики и бизнесмены открывают электростанции по "зеленому тарифу". Украинские политики и бизнесмены наращивают мощности под выгодный "зеленый тариф".