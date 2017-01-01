ВБ назвал условия для ускорения экономического роста

Если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году.

Украине нужен быстрый прогресс в реализации ключевых структурных реформ, чтобы ускорить экономический рост. Об этом сказала Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.

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Кахконен отметила, что это означает создание рынка земель сельскохозяйственного назначения, разделения естественных монополий в энергетическом секторе, усиление управления в государственных банках, достижение прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечение финансовой стабильности.

По прогнозу ВБ, если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году. Иначе, в случае промедления с реформами, рост экономики может замедлиться до уровня ниже 2%, поскольку уверенность инвесторов ухудшается, а макроэкономическая уязвимость усиливается.

Во Всемирном банке отмечают, что макроэкономические риски для Украины связаны со значительными выплатами по государственному долгу, которые приходятся на 2019-2021 годы, и давлением со стороны текущих расходов бюджета.

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Это потребует мобилизации необходимого финансирования от международных финансовых учреждений и рынков капитала и дальнейшего укрепления системы государственных финансов и достижения целевого показателя дефицита бюджета.

"Для улучшения качества государственных услуг для населения Украины важное внедрения начатых реформ в сфере охраны здоровья, образования, пенсионного обеспечения, государственного управления и социальной помощи.

Также будет важно ввести более справедливую и благоприятную для экономического роста налоговую систему", - говорится в майском экономическом обзоре Всемирного банка для Украины.

Ранее сообщалось, какую экономику Зеленский получил вместе с должностью. Экономисты больше всего боятся потерять финансовую стабильность.